「網絡民調難保客觀」 學者：至今朱仍領先

曲兆祥表示張亞中「當選機率很低」，但亦強調「不是零，最終結果還要看投票率」，因傾向於支持張的「韓粉」、黃復興黨部（以退役官兵為主的黨部）和軍公教（軍人、公務員、教師）的投票情况，很有可能對選舉結果產生決定性影響。

台灣時事評論員、中國文化大學教授鈕則勳亦對張領先度偏高的「網傳民調」提出質疑，而在另一份泛藍團體本周公布的民調中，朱立倫的支持度則以39.3％居冠，大幅甩開張亞中的10.7％、江啟臣的10.3％。兩人表示，拋開民調真實性，不可否認此次黨主席選戰「張亞中現象」的存在。鈕則勳評價「對國民黨現况失望的深藍群體，藉張亞中找到了宣泄的出口」；曲兆祥將之比作「韓國瑜現象縮小到黨內的版本」，認為它反映出國民黨近年的內部結構。

張若當選 學者料票流民眾黨

若張亞中真的當選黨主席，鈕則勳預測國民黨或迎來分裂局面，甚至走向衰敗。「2022年一些縣市長也許就不會用黨籍參選，黨內民意代表亦有機會出走，很有可能就流向民眾黨」。他強調「有2022都未必有2024，沒有2022就一定沒有2024」，意指地方板塊的萎縮必然造成大選失勢；而屆時即使國民黨想統一，大陸亦不會將對方放在眼裏，「想要影響兩岸，要先對兩岸有影響」。

曲兆祥則表示，即使張亞中當選也必將因缺乏支持成為「跛腳主席」。「民意代表不會出走，因他們才是黨內有資源的多數群體」，反而可能發生「乞丐趕廟公」的情况，像2015年黨內廢止洪秀柱總統選舉提名的「換柱事件」。學者亦都指出，張亞中面臨的最本質問題，就是難以使個人論述與台灣主流社會相結合。