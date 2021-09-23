朱張沉湎內鬥 江啟臣冷手執熱煎堆？

中秋節當天，朱立倫一反被張亞中狙擊的被動局面，批評張亞中沒有從政經驗，「黨員聽他慷慨激昂爽度很高，但其實張提出的『和平備忘錄』內容很恐怖」、「我們覺得不能接受」；朱立倫還提到，張亞中若當選，明年選舉大家都很害怕。

近日因敢言被稱為「統派特朗普」的張亞中則不甘示弱，當日表示希望能為他和朱立倫安排一場單對單的電視辯論，釐清疑慮。又發出7點聲明回應，其中提到被民進黨清算後的國民黨，選舉時要錢沒錢，要組織也只剩下37.1萬黨員。一方面安撫國民黨各縣市首長、各級公職民代，稱他們在困難情况下，仍「扛起」國民黨這塊招牌，與民進黨戰鬥；另一方面也表明自己心迹，參選「就是要喚起我們的黨魂、找回我們的理念、建立我們的論述，讓本黨成為受人尊敬的政黨」。

江變「和事老」 中秋選情起變化

對於朱張之爭，江啟臣表示，希望所有參選黨主席候選人不要相互攻擊，選後團結一致才讓國民黨更好，也才有機會重返執政。雖然江的言論給人感覺選舉好像不關他事似的，事實上在經過中秋連假之後，選情已發生微妙變化，中部政壇人士指出，不少黨員看到朱張互扣帽子，沉湎內鬥；加上基層原瀰漫的「棄保效應」，由於操作過猛，選票有回流江啟臣的迹象。

對於棄保流言，尋求連任的黨主席江啟臣昨表示，操作棄保表示候選人對自己沒信心；面對張亞中與朱立倫競爭激烈，他建議，不如兩人先簽署和平協議。