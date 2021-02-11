「統派特朗普」冒起 泥漿摔角爭黨主席 學者：「張亞中現象」不現實 若當選國民黨勢分裂

明報記者 劉曉宇

此次國民黨主席選舉候選人包括現任主席江啟臣、前主席朱立倫、前彰化縣長卓伯源及孫文學校總校長張亞中。朱、卓是履歷完整的政壇老手，江則是獲得青年黨員認可及熟悉現階段黨務的「少壯派」。對於面向黨內的主席選舉，朱、卓、江3人政綱均打起「保守牌」，強調國民黨傳統、對兩岸關係主張維持現狀，連平日肩扛改革大旗的江啟臣亦高喊「我就是中華民國路線」。重出江湖的卓伯源被視為「陪跑」，始終未獲過多關注，選戰早已提前在朱、江兩人中打響。

由「空氣」變「黑馬」 張亞中靠辯論逆轉民調

本月初第一場電視辯論後，拋出要去對岸簽「和平協議」、籌款3億元新台幣（約8400萬港元）成立民進黨「打鬼基金」等吸睛言論的張亞中成最大贏家（見圖），不僅討論度和網絡聲量急升，更在部分民調中開始「彎道超車」。張的言論迎合黨內統派心聲，亦「讓深藍一吐韓國瑜被罷免以來的怨氣」；同一時間，江啟臣和朱立倫「戰鬥藍」、「正藍」的「陳詞舊論」則反響平平，未能激起水花。

今年2月宣布參選時，有評論形容張亞中被當成「空氣」。他平日多作為「統派理論學者」活躍於大陸和台灣親中媒體，政壇經歷遠不及朱立倫等人豐富，但也因此練就一副好口才。有台媒記者在專訪手記中稱，「有些人只要一開口，你就會被他吸進去，即使他與你的立場可能完全不同」。張的冒起還觸發「考紀風波」，黨內選監委因其攻擊朱的言論要將他移送考紀會，引起爭議後又撤回，事件成為羅生門。風波後，張亞中人氣再次上漲，在一份網絡民調中甚至以超過50%的支持度一馬當先，和其他3人拉開至少30個百分點差距。如此的聲勢和軌迹，有如2018年競選高雄市長時的韓國瑜。

黨大老不再中立紛「撐朱」

眾人眼中本是「朱江對決」的黨魁之爭由此形勢逆轉，國民黨內部更傳出「棄江保朱」。原本保持中立的縣市長本周接連站隊「挺朱」，台灣前副總統連戰之子連勝文亦在昨日發長文稱「朱立倫是最大公約數」，指出「國民黨若只能靠深藍的基本盤，將會使縣市首長及議員選舉陷入極大困境」，呼籲「各位黨員仔細思考國民黨的現狀」。大老如此呼喊，可見黨內對這股「張式旋風」的危機感深重。

國民黨現老態 七成黨員60歲以上

翻查資料，國民黨現有的89萬多名黨員中，約有37萬餘名黨員具有投票權，其中光是軍系「黃復興黨部」就佔8萬多票，超過可投票黨員數20%，投票率亦向來趨高，被形容為「勝負關鍵」。江啟臣此前受訪亦透露，國民黨黨員結構與社會結構存在差異，60歲以上佔全體黨員的70％，「相較之下，40歲以下黨員不到整體的3％」。若以4成投票率估算，過半票數約7萬6千票。而就在黨內高層奔走呼號同時，藍營網民則在帖文下留言：「沒關係，就讓首長去挺朱力倫，庶民們會去挺張亞中的」。