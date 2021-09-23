京地標盤古大觀 「龍首」啟動改造

曾是郭文貴資產 「最牛違章建築」

《中國經濟周刊》昨報道，盤古大觀由一幢超5A級寫字樓、三幢國際公寓、一座盤古七星酒店以及商業龍廊組成，整個建築像一條奔騰的龍。距離奧運場館水立方僅180米，距離鳥巢僅500米。盤古大觀地理位置優越，是北京知名地標，也是富商郭文貴旗下北京盤古氏投資有限公司的重要資產之一。

北京市規劃委2010年2月22日公布的信息顯示，北京盤古氏投資有限公司在朝陽區建設B座等項工程時，未經規劃許可，擅自在公寓、酒店、商業3座樓頂部加建2層坡屋頂複合式四合院建築12組。共增加違法建築面積11297.62平方米。「盤古大觀」也一度被稱為「京城最牛違章建築」。

郭文貴2014年流亡後，曾多番以「爆料」的方式大談內地官場「內幕」。2019年8月20日，盤古大觀的「龍首」易主，國有企業北京金隅集團以約51.87億元人民幣接手。

除了「龍首」，盤古大觀420米龍廊之上，共有66根龍柱和66顆「龍頭」。其中「龍頭」全部是用重達50噸的整塊花崗岩，由工匠按照傳統工藝手工雕刻而成。此前，曾有民間傳聞，盤古大觀的「龍首」以俯視的姿態遙望南邊的中南海，在風水及政治上均犯了大忌。

前述報道指，目前， 191米多高的盤古大觀「龍首」外立面已安裝塔吊支架；盤古大觀也將迎來新篇章。此前，「龍首」外的腳手架已豎立數月，昨是內地媒體首次正式報道此事。不過，該報道已被大部分網媒刪除。