聯大演說 習：停境外建煤電項目 支持發展中國家綠色低碳 拜登提倍增氣候援助撥款

新華社報道，習近平在發言時表示，要堅持人與自然和諧共生；完善全球環境治理，積極應對氣候變化，構建人與自然生命共同體；加快綠色低碳轉型，實現綠色復蘇發展。他重申中國的碳排放目標，將力爭2030年前實現「碳達峰」、2060年前實現「碳中和」，並稱「這需要付出艱苦努力，但我們會全力以赴」。他宣布，中國將大力支持發展中國家能源綠色低碳發展，不再新建境外煤電項目。

美國總統拜登同日首次在聯合國大會發表演說，亦表示將採取強而有力的措施來對抗氣候變遷。拜登表示，全球面臨着一個「決定性的10年」，在這10年中，各國領導人必須共同努力，應對肆虐全球的新冠疫情丶全球氣候變化和網絡威脅。他說，美國將把其對氣候援助的財政承諾增加一倍，並花費100億美元（約780億港元）減少全球的饑荒問題。

聯國秘書長：最重要一步

美氣候特使：偉大貢獻

聯會國新聞網消息，古特雷斯發表聲明表示，中美領導人在聯大分別就氣候行動承諾所做的重要聲明令他「感到鼓舞」。他歡迎拜登在聯大宣布，美國計劃將其為國際氣候融資提供的資金大幅增加至每年約114億美元（約889.2億港元）的決定。稱美國增加的捐款將使發達國家更接近履行每年籌集1000億美元氣候資金的集體承諾。

古特雷斯對習近平宣布中國將停止對境外燃煤電廠的所有融資回應稱，加速全球淘汰煤碳的步伐是使《巴黎協定》升溫上限目標仍可實現的最重要的一步。路透社報道，美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）表示，這是個「偉大的貢獻」，且將是第26屆聯合國氣候變化大會取得成功所需努力的良好開端。

日韓早前停投資 中國取態受關注

2015年12月通過的《巴黎協定》，發達國家承諾在2020年之前，每年調動1000億美元，以解決發展中國家迫切的減緩和適應氣候變化的需求。根據協議，中國將自己定位為氣候變化的領導者。不過，中國每年在海外投資數十億美元用於煤碳發電，令環保主義者擔心，將全球暖化幅度保持在2℃以下的目標難以達成。

國際能源署（IEA）研究表明，實現全球碳中和的目標，避免氣候變化導致嚴重影響，必須停止投資煤電。2013年以來，中國、日本和韓國三國資金佔全球海外煤電投資95%以上。今年4月的領導人氣候峰會上，韓國宣布停止國家支持的海外煤電投資。隨後，日本亦承諾在2021年底前終止海外煤電投資。當時，中國是否正式承諾終止海外煤電投資備受關注。

明報記者

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