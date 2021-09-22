曾報道反修例遭扣留 記者赴英留學前失聯

黃雪琴原赴港登機 友人同廣州失聯

關注中國維權人士的facebook專頁「南方傻瓜關注群」周一發文表示，黃雪琴今年獲英國外交部的志奮領獎學金計劃（Chevening Scholarship）支持，準備前往薩塞克斯大學（University of Sussex）就讀發展學碩士。網媒NGOCN引述兩人的一名共同朋友表示，黃雪琴原計劃周一晚從香港飛往德國法蘭克福，轉機前往該大學，王建兵本來將陪同她從廣州出發來港。但從周一下午起，兩人便與其他朋友失去聯繫。該友人又指，二人的物品近日被警方翻查帶走，他們可能被廣州市海珠區警方扣留。

黃雪琴和王建兵失聯當天，派出所傳喚他們的另一名朋友，詢問王在家中與朋友聚會的情况。維權網引述知情人士透露，王建兵有可能被以「煽動顛覆國家政權」罪調查拘留，主要原因涉及日常在他家中的朋友聚會。

王建兵關注勞權 警查日常聚會

今年34歲的黃雪琴是內地女權獨立記者，曾任廣州《新快報》及《南都周刊》的調查記者，2018年曾報道被視為內地#MeToo運動序幕之「長江學者」陳小武性騷擾女學生事件。她原計劃2019年到香港大學攻讀法律碩士，但同年10月17日因在網上平台「Matters」發表關於香港反修例遊行的報道，被廣州警方以「尋釁滋事罪」刑事拘留。她的友人當時向德媒「德國之聲」說：「警察主要問她之前在香港跟台灣的情況，並警告她不要再發聲。警察當時承諾過一段時間會把沒收的證件還給她。」黃後來被改為於指定居所監視居住，3個月後取保獲釋。

王建兵曾擔任西部陽光基金會農村教育項目主管，隨後到廣州，致力於青少年成長和協助殘障社群，2018年開始從事職業病工人的權益倡導工作，並提供法律支援。王也是內地#MeToo運動的支持者。