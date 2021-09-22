曾報道反修例遭扣留 記者赴英留學前失聯

【明報專訊】曾因報道香港反修例運動遭廣州警方刑事拘留的內地獨立記者黃雪琴，原定周一（20日）經香港赴英國留學，職業病權益倡導者王建兵計劃為她送別，惟兩人周日（19日）下午起失聯至今。有知情者稱，王建兵有可能被以「煽動顛覆國家政權」罪調查拘留，主要原因涉及日常在他家中的朋友聚會。
黃雪琴原赴港登機 友人同廣州失聯
關注中國維權人士的facebook專頁「南方傻瓜關注群」周一發文表示，黃雪琴今年獲英國外交部的志奮領獎學金計劃（Chevening Scholarship）支持，準備前往薩塞克斯大學（University of Sussex）就讀發展學碩士。網媒NGOCN引述兩人的一名共同朋友表示，黃雪琴原計劃周一晚從香港飛往德國法蘭克福，轉機前往該大學，王建兵本來將陪同她從廣州出發來港。但從周一下午起，兩人便與其他朋友失去聯繫。該友人又指，二人的物品近日被警方翻查帶走，他們可能被廣州市海珠區警方扣留。
黃雪琴和王建兵失聯當天，派出所傳喚他們的另一名朋友，詢問王在家中與朋友聚會的情况。維權網引述知情人士透露，王建兵有可能被以「煽動顛覆國家政權」罪調查拘留，主要原因涉及日常在他家中的朋友聚會。
王建兵關注勞權 警查日常聚會
今年34歲的黃雪琴是內地女權獨立記者，曾任廣州《新快報》及《南都周刊》的調查記者，2018年曾報道被視為內地#MeToo運動序幕之「長江學者」陳小武性騷擾女學生事件。她原計劃2019年到香港大學攻讀法律碩士，但同年10月17日因在網上平台「Matters」發表關於香港反修例遊行的報道，被廣州警方以「尋釁滋事罪」刑事拘留。她的友人當時向德媒「德國之聲」說：「警察主要問她之前在香港跟台灣的情況，並警告她不要再發聲。警察當時承諾過一段時間會把沒收的證件還給她。」黃後來被改為於指定居所監視居住，3個月後取保獲釋。
王建兵曾擔任西部陽光基金會農村教育項目主管，隨後到廣州，致力於青少年成長和協助殘障社群，2018年開始從事職業病工人的權益倡導工作，並提供法律支援。王也是內地#MeToo運動的支持者。