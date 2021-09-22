京開腔反對無果 法國參議員下月率團訪台

台：誠摯歡迎 李察曾稱為考察防疫

中央社引述專門報道獨家政經情報的網媒「字母A」（La Lettre A）周一（20日）報道，法參議院台灣研究交流小組已確定訪台日期為10月4至11日。參訪團將由參議員李察領隊，成員包括兩名小組副主席，共和黨議員布瑞桑（Max Brisson）和社會黨議員維里尼（André Vallini），以及中間派政黨UDI的參議員、同時也是友台小組秘書卡迪克（Olivier Cadic）。

法參議員訪台計劃今年初曝光後引起北京不滿，中國駐法使盧沙野2月及3月曾兩度致函李察，要求取消訪台計劃；當時法媒報道指信件措辭強硬，令李察相當不滿。李察則公開表示，他將維持原定計劃，而訪問目的為考察台灣抗疫措施等，不同意訪台是如盧沙野所言「向台獨勢力釋放鼓勵信號」。

中國時報周一引述台外交部副發言人崔靜麟表示，李察自從2015年接任參議院友台小組主席以來，曾在2015年、2018年兩度訪台，「致力促進台法兩國的合作交流」。外交部又稱，李察本年3月初步規劃訪台後，面對盧沙野的挑釁恐嚇，「仍然表達今年內率團訪台的堅定立場及強烈意願」。

台灣網媒「新頭殼newtalk」報道，民進黨立委王定宇昨日表示，對法議院參訪團除予以歡迎外，更期盼台灣某些「事事仰中國鼻息、項項抱中國大腿」的在野人士，能向法國、立陶宛等國家學習。