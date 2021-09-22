古特雷斯指中美關係「完全功能失調」 拜登聯大演說：無意啟新冷戰

古特雷斯上周六接受美聯社專訪，有關內容周一刊出。古特雷斯呼籲中美兩個大國修復「完全功能失調（completely dysfunctional）」的關係。他說，中美即使在人權、經濟、網絡安全和南海主權等問題上有明顯分歧，這兩大世界經濟體應在氣候問題上合作，並在貿易和技術等問題展開更有力的談判，「不幸的是，今天我們只有對抗」。他又強調：「我們需要不惜一切代價避免與前一個（冷戰）不同、可能更危險和更難駕馭的冷戰出現」。

演說提伊朗朝鮮半島 無點名中國

拜登在周二的聯合國大會上演說中表示，美國將協助解決伊朗、朝鮮半島以至埃塞俄比亞的危機，又提到新冠疫情、氣候變化及網絡安全等議題。他未有直接提及中國，但稱美國將致力競爭，推動民主制度及法治，「我們會為盟友挺身而出，反對強國欺壓弱國，不論是以武力改變領土邊界、經濟迫害、技術剝削或假資訊，但我們不是尋求一場新冷戰或一個壁壘分明的世界」。他又說：「即使我們在其他方面有嚴重歧見，美國仍準備與願促進及追求和平解決共同挑戰的任何國家合作。」

白宮重申非對抗 稱拜習通話坦誠

白宮周一（20日）在例行記者會上亦有回應古特雷斯的言論。發言人普薩基說，她不同意用「對抗」來形容美中關係，並提到拜登與習近平9月9日的通話，「總統的觀點以及本屆政府的觀點是，我們與中國的關係不是衝突，而是競爭，因此我們不同意對美中關係的這種描述」。

普薩基表示，習拜通話涵蓋廣泛議題，是一次坦誠（candid）的對話。「拜登總統明天將在聯合國大會上講話，他將絕對清楚地表明，他不會尋求與世界上任何國家的未來新冷戰。我們將繼續追求我們的利益，我們將繼續提升全球優先事項，但（新冷戰）不是美國的目標或政策。」

「美國之音」引述拜登政府一名高級官員透露，「演說將圍繞這個主張，即我們正在終結20年（阿富汗）戰爭的篇章，同時開啟密集外交的篇章，就是團結盟友、伙伴和機構來對付我們時代的主要挑戰：新冠病毒、氣候變化、新興科技、貿易和經濟規則、非腐敗和高標準的清潔基礎設施的投資、現代化反恐和與大國進行的積極競爭，但不是一個新冷戰」。

中方暫未回應古特雷斯對中美關係的評價。中通社引述中國社會科學院美國研究所研究員劉衛東表示：「『功能完全失調』這一說法有點聳人聽聞，事實上目前美中對抗比冷戰時期的美蘇對抗，烈度還是低不少的。古特雷斯這樣說是為了提前預警，希望中美不要再沿着這條道路走下去，要設法緩和雙方關係。」

華學者：目前對抗程度未及美蘇

劉衛東稱，對於「新冷戰」，目前學界較一致的看法是美中還沒進入新冷戰，但已出現一些冷戰時期的迹象，不排除兩國未來可能陷入新冷戰，不過中美可透過努力來避免。

（綜合報道）

（中美角力）

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