天價月餅再現 官媒：多流向官員餐桌

茅台咖啡味1688元 2888元禮盒連鹿茸

上海半島酒店今年中秋推出了一款1688元月餅禮盒，製作選用了30年的陳釀茅台，限量發售100盒。若嫌口味太單一，淘寶店有售一款2888元禮盒，有齊魚翅、海參、鮑魚、燕窩多種口味，還有6罐冬蟲夏草、鹿茸片等補品。除了口味高貴，包裝都要下重手。例如山西太原長風商務區一間五星級酒店，推出的月餅盒就有6層禮盒包裝，單是拎起已「七八斤重」，僅拆包裝就讓人拆到手軟。

顧客：過節沒表示不行 幾萬元買餅送領導

報道引述多名酒店銷售人員指出，高價月餅禮盒大多用來送官員，目的為了維護關係、託人辦事等。在太原凱賓斯基酒店門口，更見到顧客成箱購買，在門口排隊搬運。而且，價位偏高的月餅早在中秋節前幾天就銷售一空。一名北京工程承包商賈明（化名）表示，每年都要花好幾萬元，給事業單位領導送月餅，「一盒月餅看上去不起眼，但是禮在人情在，過節沒點表示不行。」