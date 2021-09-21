深圳豪宅買家請願退樓 業主指發展商瞞騙 網民質疑炒燶發難

指配套違諾施工質素差甲醛超標

近日網上流傳一封長達4,000字的〈龍華金茂府集體退房請願書〉，指控開發商在銷售過程中欺瞞買家，甚至達到違法違規層面，當日「傾家蕩產」的買家決定集體請願要求退房。信中列出多項「罪狀」，包括宣傳時承諾的華東師範大學附屬學校，無如期在今秋開學；發展商額外多收一平方米一萬元，相當於每戶至少百多萬。另外又稱樓房施工質素差，牆身發霉、電梯經常故障等等。網上的圖片顯示，屋主經自費檢測，發現甲醛嚴重超標，區內的學校則正在建設。

金茂府1500萬起跳 同區樓王

涉事的深圳龍華金茂府，面積介乎150至240平方米，成交價1,500萬元（人民幣，下同）起跳。樓價平均每平方米10萬至11萬元，屬同區一手樓王，較同區屋苑貴二至四成，被戲稱為「龍華區最土豪住宅」。針對此次退房事件，網民普遍認為，因二手樓價被壓制，炒樓失敗，業主唯有另找法子退房或賠償，嘲「沒有賭輸了就退錢的道理」。

過去一年深圳輪番打擊樓市。在2月率先發布全國首個二手樓指導價，報價較之前成交價平均打七折。今年8月又針對教育公平公布意見徵求草案，令學區房業主搶先拋售。數據顯示，深圳二手樓八月僅成交2043套，較去年同期跌八成。有內媒引述深圳一地產中介負責人指，最近不少已交訂、甚至已交首期的買家，都在協商退房，理由包括質量問題、學位糾紛等，但根本原因都是價格。

經紀：深圳樓價跌 近期多買家撻訂

中原地產華南區總裁李耀智向本報指出，深圳年初出了二手樓指導價，樓價回落，加上金茂府當時無受限價政策影響，現時質量又可能不太滿意，「啲客戶就可能覺得當時買貴咗」。至於近期有無多了「撻訂」？李表示，情况暫時未見蔓延，但恒大事件後，買家對買樓信心「跌到好低」。客人多數「問多過買」，因政府發布二手指導價後，真實成交價不公開，「客人多數想了解返，但睇樓整體少咗五六成」。反而非租樓旺季下，租賃市場趨活躍，「多了兩三成」。

明報記者