京環球影城雨中揭幕 有客退票免掃興 CEO：等了20年夢想成真 旅界料年接逾1000萬人

今日門票一度由「售罄」變「庫存緊張」

本報記者昨日一早乘坐地鐵一號線直抵位於北京東部通州區終點環球影城站。沿途偶有前往環球影城的遊客，穿著哈利波特魔法學校的校服，三三兩兩地交談着進入車廂。為應對開幕可能帶來的大量遊客，園方在地鐵站廣場前擺放了數百平米面積的鐵馬蛇餅陣，並派員工和志願者協助疏導。遊客需出示當日環球影城門票、酒店預訂信息或電影票，並出示北京健康寶綠碼方可進入排隊區等待安檢。惟昨日北京已連下了兩日秋雨，氣溫驟降，至中午十二時許，偌大的廣場排隊人數仍未佔滿一半空間。

記者在排隊時，偶遇一名遊客向工作人員查詢退票事宜，該遊客表示因天氣不好，擔心不能玩得盡興，故而準備改變行程。當時，環球影城官方微信訂票小程序顯示，在前一日晚間顯示已「售罄」的今日門票變成「庫存緊張」，意味有人退票；反而十一黃金周的門票接連多日售罄。但該情况未持續許久，至記者昨日下午四時再度查詢時，訂票程序上21日門票又已顯示「售罄」。

有人未能搶票 先赴園區外探路

相比之下，就算冒雨顯得狼狽，更多的遊客仍堅持進場，直奔環球大道盡頭的環球影城LOGO噴泉處。部分遊客放低雨傘或脫下雨衣冒雨拍照留念，但持續降雨也令環球影城的雨衣大賣。記者目測，一個攤位在十幾分鐘內便賣出20件雨衣。

由於絕大多數遊客的目標都放在旅遊項目上，以至於環球大道沿途的餐廳與咖啡館雖然開門營業，但少人光顧。河北保定的井先生稱，他未能搶到昨日的門票，但仍決定在開園首日帶女朋友到環球大道打卡。「我只搶到了11月的『優速通』（遊玩時不需要排隊等候），所以預訂的也是11月的門票，到時候再帶女朋友過來，順便這段時間蒐集一下資料，再仔細做一下攻略，不然裏面30多個項目，真的很難一天時間玩下來。」

業界料刺激北京近千億元消費市場

持續的降雨，也使原計劃在露天廣場舉行的開園慶祝儀式改換在了輝煌劇院。北京市委書記蔡奇、文旅部部長胡和平，以及北京市長陳吉寧出席開園儀式。環球影城董事長兼首席執行官威廉姆斯致辭表示，「這一刻，我已等待了超過20年，如今夢想終於成真了。為此，我們整個團隊都相當興奮。」

環球影城的開業，亦將為北京市帶來巨大經濟效益。首旅集團預計，該項目年接待1000萬到1200萬遊客，將直接拉動本地近千億元消費市場，每年帶動通州區城市副中心地區生產總值增長約1個百分點。

明報記者

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