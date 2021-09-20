神舟下月再升空 天舟今「外賣」6噸物資

央視報道，天舟三號貨運飛船已經做好了發射前的準備工作。據發射場區禁飛區通告顯示，文昌航天發射場區域的禁飛時間為今天下午3時至3時20分。換言之，天舟三號貨運飛船將在此期間擇機發射升空。

這次發射任務將由長征七號遙四運載火箭搭載天舟三號貨運飛船發射入軌。天舟三號船箭組合體自16日轉運至發射區以後，已作各個系統的測試檢查和全系統的總演練等準備工作。西昌衛星發射中心副主任毛萬標表示，設備設施狀態良好，貨運飛船系統、航天員系統、發射場系統、火箭系統，整個的測試項目都已經完成，測試狀態合格，產品質量滿足要求。最新的氣象會商情况來看，氣象條件是滿足發射要求的。

在火箭系統方面，航天科技集團一院長征七號火箭副總設計師馬忠輝稱，目前已經完成了所有的功能檢查，具備了發射點火的條件。

這次發射的天舟三號貨運飛船裝載將近6噸的補給物資，將與太空站核心艙作自主快速交會對接，為後續神舟十三號飛行任務做好準備。