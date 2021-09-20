超載回家過節學生 貴州翻船釀12死

超載17人 村民稱颳大風吹翻船

中新社報道，經工作組核實，事故客船系西陵航運公司（民營企業）8015型客運船，限載40人。經進一步排查，目前已知六枝特區牂牁江側翻客船實載人數為57，除救援隊搜救出的41人和5名失聯人員外，另有11名乘客落水自救脫險後離開事故現場；搜救出的41人中，31人安全，10人救治無效死亡。截至昨下午又發現兩名失聯者，已無生命迹象。至此，事故已造成12人死亡。

「中國消防」昨發布信息稱，聯同公安、交通運輸等部門指導救援處置和調查處理工作。截至昨日，搜救工作仍在緊張開展。由於事發區域水域寬廣、水下環境複雜，搜救難度大，現場再擴大搜救範圍，貴州已投入17支救援隊伍，出動845人次、車輛155台，投入船隻、機械人、無人機等裝備418套。

據《北京青年報》引述參與救援的西陵村村民張女士稱，事發前當地曾突然颳起大風，持續幾分鐘，隨後便聽聞發生翻船事故，附近村民聞訊前往救援。張女士稱，事故客船已運營八九年，船東兼駕駛員為一名女村民，可能已在事故中遇難。

另外，《南方都市報》報道，在當地開餐廳的村民楊先生表示，出事的客船，主要用於接送對岸的人過江，包括對岸上學的學生，「星期五從對面回來，周日下午再出去」。楊先生稱，船上的中小學生，前晚按照往常坐上客船，準備回家過中秋節。