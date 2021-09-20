京環球影城開張 黃牛騙子趁機斂財 邀請名額炒上千元 園方：實名購票加人臉識別

據央視新聞報道，環球影城門票按淡季日、平季日、旺季日和特定日售價，分別為418元、528元、638元和748元。此外還包含售價350元起的「環球優速通」和售價500元起的「環球無限優速通」。「優速通」搭配門票使用，可以在遊玩環節不用排隊等候。

不過想要在開園首日啖頭湯並不容易。綜合《北京青年報》、《新京報》等內地媒體報道，本月14日凌晨，環球影城開放官方和代理銷售開園首日門票，未料僅一分鐘門票便已宣布售罄，園區內的酒店房間，亦在半小時內銷售一空。酒店信息顯示，環球影城內的兩間酒店最普通房型價格分別為1696元和2862元，最貴的套房每晚售價超過了兩萬元。

首日票上周預售一分鐘售罄

本報記者查詢環球影城官方微信小程序顯示，今日開園首日及明日（20及21日）的門票均已售罄，周三及周六顯示庫存緊張，而下個月十一黃金周的10月1日和3日亦顯示門票已告售罄，其餘時段顯示門票庫存緊張。另在攜程等網站上，至十月中旬的環球「優速通」已售罄。

4黃牛賣邀請名額被拘留

環球影城受到熱捧，亦引起黃牛和詐騙者覬覦。有北京消息人士對本報稱，有黃牛覷見內測期間內園區合同工每人可以有5個邀請名額，便向上述人士收購邀請碼，並放在網上以1000元至5000元不等的價格出售。北京通州警方早前曾通報，4名倒賣內部體驗資格的黃牛，涉嫌擾亂正常經營秩序，被行政拘留。而在新網微博上，也有多名苦主疑墮入騙徒藉環球影城門票而編織的陷阱失財數千元。

環球影城昨表示，會採用實名購票機制，強調門票不得轉售或轉讓；同時園區入口將以人臉識別技術協助實名驗證，不願使用人臉識別技術的人會有工作人員現場核驗身分。園方強調還會加強內部規管，若有員工參與門票倒售，一旦查實會被解僱或面臨嚴重紀律處分。此外環球影城的官方售票程序和網站將使用「反網絡爬蟲」技術，防止黃牛搶票囤票。