檢害蟲為由 大陸禁進口台蓮霧和番鬼荔枝

中秋前「今通知 明禁止」

大陸海關總署動植物檢疫司昨發布通知，稱今年以來，多次從台灣地區輸往大陸的番鬼荔枝和蓮霧中，檢出「大洋臀紋粉蚧」，為防範植物疫情風險，決定暫停輸入。陸委會及農委會主委陳吉仲昨批評，大陸當局「今天通知，明天就不得輸入」，又在中秋假期單方面宣布，台方不能接受，認為大陸做法不符合世貿組織及國際貿易規範，破壞兩岸正常貿易機制，台灣可能向世貿爭端解決機制，提出訴訟。

台灣總統蔡英文在facebook回應事件，稱近期除了台灣，澳洲的紅酒和龍蝦亦受影響，令國際社會質疑，大陸是否真的有心遵守國際貿易規範。她並呼籲朝野一致對外「挺農」，讓衝擊減到最低。

逾九成出口大陸 果農：食西北風

目前，台東番鬼荔枝和高屏蓮霧未進入產期。不過據台農委會數字，番鬼荔枝與蓮霧最主要外銷至大陸。其中蓮霧份額佔總出口量高達97%，其餘銷往香港、加拿大等。至於番鬼荔枝亦出口逾95%到大陸，第二大出口地為香港。為了抵消對行業的衝擊，保障農民權益，台灣當局將撥款10億新台幣「救市」，對內提供農遊券抽獎活動，鼓勵消費者購買、加強電商促銷等。對外則拓展港澳、星馬及加拿大等市場，以消除大陸停止進口的影響。

有番鬼荔枝台灣農商認為，拓展外銷始終有限，「等於要喝西北風了」。台灣逢甲大學國際貿易系教授楊明憲指出，內地年初暫停台灣菠蘿進口，台灣靠分散外銷市場解決危機，但蓮霧、番鬼荔枝高度集中出口大陸，將對行業造成嚴重打擊。

自2018至2020年，台灣輸往大陸的水果以菠蘿最多，其次為番鬼荔枝、蓮霧。菠蘿已在今年2月暫停進口大陸，意味着台灣三大水果均無法進入大陸。在廈門、長三角地區經營兩岸進出口多年的台商紛紛哀號，稱近年水果已無法用「小三通」方式運到大陸銷售，要行正常通關程序，生意愈來愈不好做。現時「三大主力」水果都被禁，慨嘆「不用做了」。