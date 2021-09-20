聲勢超朱立倫 張成深藍擁躉「寄託」

據近日台灣TVBS委託的黨員民調，張亞中支持度達30.6%，小贏朱立倫的27.5%，江啟臣則排第三、得12.8%。早前辯論會上的即時網絡民調，張亞中亦意外取得57%的支持度。國立中山大學政治學研究所教授廖達琪指出，張亞中的異軍突起，主要是深藍支持者對現時國民黨的失望情緒投射。一方面，他們不滿國民黨面對民進黨政府的軟弱無力，而張作為素人參政，走比較激烈、敢講敢罵的路線，讓他們「出了一口氣」。另一方面，張亞中也填補了韓國瑜淡出後民粹式表達的真空，讓一些年老支持者找到寄託，也贏得不少「韓粉」青睞。

不過政治與傳媒學者鈕則勳特別指出，張亞中在網絡上的驚人聲量，不一定全是台灣挺張的深藍族群，當中可能包括「反串」的民進黨水軍（打手），以及對岸挺張的網民，「他們所共同形成聲量高的現象，值得觀察，未必反映台灣社會的真實情貌」。

分析：得軍人支持得江山

對於目前選舉形勢，兩名學者仍然認為是張、朱、江三人混戰。在傳統上，若能取得以退役官兵為主的「黃復興黨部」支持，等於穩住半壁江山。廖達琪指，張亞中的路線與論述，對黃復興黨部的吸引力大，拉走部分票源，不過他的部份支持者沒有投票資格（沒繳黨費）。至於江啟臣則主要獲得中低階、年輕軍官支持，張對他衝擊較小。

明報記者