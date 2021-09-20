張亞中擁抱統一 地方首長公開「挺朱」 張獲韓粉祝福 「紅統」路線惹「亡黨」憂慮

選舉將於本周六舉行，4名參選人分別是前主席朱立倫、現任黨主席江啟臣、孫文學校總校長張亞中，以及前彰化縣長卓伯源。外界原本預期選戰將是「朱江對決」，不過立場鮮明、主張簽署兩岸和平協議的張亞中，在辯論會上憑出色口才彈起，甚至在一些民調追上朱立倫。這個趨勢令一些藍營民意代表，感到危機。

「國民黨沒有時間再走錯路」

中央社報道，「國民黨正走在一條重建人民信任的道路上，沒有時間再走錯路」。「棄江保朱」第一槍由雲林縣長張麗善前天深夜率先開出，她強調國民黨「與主流民意站在一起」，選戰不只攸關國民黨本身，更是國際友人如何看待國民黨的關鍵時刻。若在關鍵議題上擁抱極端，這樣的人選不會是她支持的對象。她稱：「我相信朱立倫，我支持朱立倫。」表態支持的南投縣長林明溱稱，國民黨主席需要「熟悉民意、具備國際觀」。台東縣長饒慶鈴、國民黨立委林為洲亦公開「挺朱」，饒在fb帖文中提到，新任黨主席，要思考如何擴大國民黨在地方基層選舉的影響力。

《自由時報》引述藍營消息指出，張亞中的支持度追上朱立倫，令基層已出現焦慮，尋求2022年大選連任的地方縣市長岌岌可危。在最後一周，有更多縣市長或要角表態挺朱立倫。朱亦會調整論述方向，進一步戳破張亞中的論述不可行。不過，重量級人馬新北市長侯友宜昨天被問到支持哪位，則沒有回覆。

在昨天舉行的台中政見發表會，張亞中的「紅統」色彩依然受對手攻擊。朱立倫質疑，張曾提到簽署兩岸和平協議，對北京來講，「是從一國兩制走向兩岸統一最好的方法」，「這個台灣可以接受嗎？」面對藍營圍攻，張亞中昨晚發表聲明，炮轟對手朱立倫對他「紅統」「極端」的攻擊，以及祭出「亡黨論」來恐嚇黨員，批評做法「踐踏同志尊嚴」。

至於聲勢暫時落後朱立倫的江啟臣，主力標榜自己「靠得住」。他批評張、朱「一個不務實、一個不老實」，暗指張路線激烈，朱則不表態會否戰2024總統選舉，質疑若繼續黨內互鬥，即使贏了黨主席後，如何帶領黨走下去。

學者：張不利選舉 地方代表擔憂

政治學與傳播學者鈕則勳對本報指出，張亞中的作風固然得到部份深藍支持者青睞，但如果放在整個台灣社會大結構來看，張的相關論述，「不是主流的論述」，可能沒有辦法讓國民黨擴張中間選票，甚至使其「新黨化」。他稱，若張當選，其路線被民進黨貼「紅標籤」，將對國民黨2022年選舉不利。在這種情况下，站在第一線上的民意代表、或縣市長產生很大危機感，開始站隊聲勢較好的朱立倫。至於後續會否有更多藍營人物站隊，鈕則勳稱仍要觀察，因江啟臣年輕，政治生涯仍很長，挺朱者仍然要留幾分薄面。

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