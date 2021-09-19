閩增31確診 廈門下禁足令

雖較前一日確診下降，但廈門與莆田昨再收緊防疫措施。《廈門日報》報道，廈門要求全市居民社區與村落實行閉環管理，非必要不外出；所有公園、景區、宗教場所等暫停對外開放；燈會、廟會、花會等民俗文化健身活動亦被停止；餐飲單位取消堂食；商場、超市、農貿市場等按最大承載量30%接客。

內媒稱武漢爆疫涉因美國海鮮

湖南省委省政府轄下網站「紅網」17日報道，2019年11月11日一批美國波士頓龍蝦入境上海，其中約140公斤送到武漢華南海鮮市場。報道稱，武漢首批染疫者多人與該批龍蝦經營者有關。有進了龍蝦的商戶，其3名員工在12月陸續發病，亦蒐集到1處環境陽性樣本。市場另兩家商戶因借用美國冷鏈產品包裝物後，至少4名員工感染。報道稱，華南海鮮市場早期疫情是否通過這批海鮮冷鏈輸入，成最大疑點；而供應龍蝦的美國海貝公司總部所在地緬因州，早前曾爆發「電子煙肺炎」。不過，報道卻沒能解釋該批龍蝦也同時運往上海、江蘇、浙江和河南，但沒有發現冷鏈疫情。

（綜合報道）

（新冠疫情）