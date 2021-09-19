剷路攤起火19死傷 疑新能源汽車肇禍

司機被捕 警排除酒駕毒駕

惠州市公安局惠陽區分局昨通過官方微博發布通報稱，17日下午5時38分，在惠陽區三和開發區和興路路段，一輛車牌號為粵BF××243白色私家車撞入路邊攤檔並起火燃燒，造成6人死亡，13人受傷。目前，30歲肇事男子李×已被拘捕，相關情况正在進一步調查處理中。澎湃新聞引述當地人表示，事故死傷者多為攤販和在附近工廠打工的工人，當地政府官員則表示，目前警方已初步排除肇事司機酒駕和毒駕的嫌疑，案件仍在進步一調查之中。

網民質疑汽車起火疑涉電池

網絡流傳的現場影片顯示，一輛白色私家車內燃起大火，旁邊消防員正在撲救。白色私家車旁，翻倒着一個簡易路邊攤檔，距私家車約1米開外，有多人滿身鮮血躺在地上一動不動，一邊桌椅凌亂翻扣，一片狼藉。上游新聞引述目擊者吳先生稱，肇事車輛是先撞上路邊的水果、麻辣燙等攤檔，又引起煤氣罐爆炸起火。

不過，對於媒體的報道，惠州市公安局惠陽區分局昨發布的警情通報中，似乎表示肇事車輛起火原因或與外部火源無關。從事發現場圖片來看，肇事私家車懸掛的是綠色車牌，在內地該車牌為新能源汽車專用。有網民就此懷疑，汽車起火可能與新能源汽車所使用的電池有關。本報記者對比事發現場圖片發現，從肇事汽車的尾部細節判斷，肇事車輛與上汽榮威今年推出的EI6MAX新能源汽車高度相似。

公開資料顯示，上汽榮威EI6MAX為插電混動車。插電混動車即汽車內部含電池組，可以在外部充電並以純電模式行駛，在電池電量耗盡後，又可以內燃機為主的混合動力模式行駛的車輛。由於插電混動車型屬新能源範疇，在深圳可懸掛綠牌。但截至記者發稿，上汽榮威未就相關事件發布任何通報。