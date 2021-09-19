九一八事變90周年 趙樂際擊響「警世鐘」：勿忘國恥

撞鐘儀式在瀋陽九一八歷史博物館殘歷碑廣場舉行，上午9時18分，趙樂際等和民眾代表推動鍾槌，擊響「警世鐘」14響，寓意中國14年抗戰歷程，瀋陽及遼寧其他城市同時拉響防空警報。新華社報道，趙樂際稱，舉行撞鐘鳴警儀式，就是要銘記悲壯歷史、緬懷革命先烈、弘揚抗戰精神、開創美好未來。在北京的中國人民抗日戰爭紀念館，亦舉行「銘記九一八」活動，許多民眾獻花。深圳的「銘記抗戰史 重走東縱路」活動亦在當日啟動，澎湃新聞報道，東縱抗戰歷史圖片展也同時在深圳舉行。

1931年9月18日，日本關東軍自行炸毁由其所控制、位於瀋陽北郊柳條湖附近的一段南滿鐵路路軌，誣指是中國軍隊所為，並發動侵華戰爭。後來中國定義「14年抗戰」，就是從這一天開始。

此外，侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館昨日收到一批日本友人代為徵集的18件史料，不乏珍貴孤本，包括步兵第三十六聯隊第十一中隊的《陣中日誌》、封面標註為「極密」的步兵第三十三聯隊的《南京附近戰鬥詳報》等。