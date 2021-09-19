美艦穿台海 解放軍同日台西南演練

東部戰區批「炒作」挑釁

美軍：展現自由印太承諾

美國海軍第七艦隊昨發布新聞稿稱，導彈驅逐艦巴里號（USS Barry）17日依國際法例行通過台灣海峽，展現美國對自由開放印太地區的承諾。艦隊又稱美軍在國際法允許的任何地方飛行、航行與執行任務。內地智庫「南海戰略態勢感知」官方微博昨稱，巴里號自北向南穿越台灣海峽，行動期間，Planet衛星影像在美艦東南、靠近台灣島一側的海域，發現一艘中國海軍052D型驅逐艦，正在跟蹤警戒。

中央社引述台灣國防部昨表示，美艦通過台海南駛期間，台軍全程掌握周邊海、空域動態，狀况均正常。解放軍東部戰區官方微信引述新聞發言人施毅稱，東部戰區組織兵力對美艦過航行動全程跟監警戒，戰區部隊隨時保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

東部戰區隨後於昨午又發布新聞，稱東部戰區17日在台灣西南海空域聯合警巡和實戰化演練，出動包括作戰艦艇、預警機、轟炸機等在內的海空兵力。「有關行動旨在提高戰區部隊一體化聯合作戰能力，將根據台海局勢和維護國家主權安全的需要常態組織。」聯合報引述台國防部發布的「即時軍事動態」，17日，共有10架次大陸軍機進入台西南空域，包括1架運-8反潛機、1架運-8偵察機、2架殲11、6架殲16。

運20降落南海機場

另解放軍南海艦隊微信公號昨發布消息，稱空軍大型運輸機運20上周四降落在南海的機場。這是官方首次發布運20降落南海的消息，「一架架搭載着南沙守備部隊退伍老兵的空軍新型運輸機，分別從永暑礁、渚碧礁、美濟礁機場滑行起飛，飛向祖國大陸」。