國民黨傳「棄江保朱」 張亞中斥不道德 張異軍突起 黨內憂當選主席深藍復辟

朱立倫：目標變「必勝藍」 非走偏鋒極端藍

昨日（18日）黨主席候選人卓伯源、江啟臣、朱立倫與張亞中赴高雄市黨部，參加高屏區（高雄及屏東）政見說明會。綜合聯合新聞網、中國時報、新頭殼newtalk等報道，朱立倫第三位發言，他強調自己是正藍軍，又細數過去參與國共論壇、海峽論壇、城市交流等表現，表示兩岸要持續交流，走的是中間、穩健路線。

朱立倫說，不管是深藍、淺藍或戰鬥藍，都是正藍軍，他的目標要讓國民黨成為必勝藍。他又說，國民黨最近被人家笑說「戰鬥藍變內鬥藍」，稱這千萬不可以，否則會變必輸藍。他強調國民黨一定要跟台灣主流民意站在一起，不能跟着民進黨，更不可以跟民眾黨走；絕對不能跟着小紅、共產黨走，所以要堅持正藍路線；這次選舉要共同變成大的藍、強的藍、主流的藍，而非走偏鋒變成極端的藍。

被指「急統」「紅統」

張：掃除李登輝政治餘毒

深藍的張亞中參選以來，一直主張「中國」就是黨的靈魂，又提出當選後要簽署兩岸和平協議，在早些時候的電視政見會後聲勢竄起，民調甚至超越現任黨主席江啟臣，僅排在朱立倫之後，引發黨內擔心深藍復辟聲音，「棄江保朱」氛圍發酵。張亞中狙擊朱立倫後，被中央選監委委員會移送考紀會，也被認為是一種棄保操作。昨在政見會後，張亞中被問到對黨內操作棄保的看法，他直接點名朱立倫與江啟臣二陣營。他表示，朱、江都是國民黨內菁英，經棄保後可能原20%的民意基礎變成個位數，影響日後在政壇發展，「有需要把自己的勝利，建築在對別人這麼殘酷的基礎上嗎」。

張亞中又表示，棄保這個概念用在黨內是不對的，大家是同志，不是一個包袱；把對方當成一件工具，才有棄保問題。他稱，黨主席選舉應是理念及領導能力的競爭、「如果去操作棄保，這是一件非常不道德的事情」。

4人參加完上午的政見會後，下午又赴中天舉辦的電視辯論會，朱立倫和張亞中再次針鋒相對，在對美關係上，朱立倫強調，當選首日就會籌備國民黨駐美代表處。張亞中抨擊設處花費太高，透過美國在台協會（AIT）溝通即可，和美國交往要平等，不是吃萊豬、買貴武器都要照做。對於朱立倫說張亞中是急統、紅統，張亞中則要求朱立倫先定義清楚，「我做黨主席當然要讓國民黨政治思想走向正規，要掃除李登輝政治餘毒，不是餘孽」。

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