橫琴粵澳合作區管委會掛牌 下設執委會秘書處 主任馬興瑞賀一誠

澳門財長任執委會主任轄9局

根據澳門政府新聞局所發新聞稿及澳門媒體消息，揭牌儀式於早上10時在橫琴舉行，中央政治局常委、國務院副總理韓正，以及廣東省委書記李希揭牌。韓正致辭稱，揭牌儀式是合作區的歷史性時刻，合作區的建設從此進入全面、加快推進的新階段，希望合作區立足粵澳資源稟賦和發展基礎，大力發展促進澳門經濟適度多元的新產業，打造服務大灣區發展的科技創新新平台，通過產業發展拓展青年就業新空間。

於此同時，橫琴合作區組織架構、負責人名單，以及各工作機構職責亦正式公布。根據橫琴粵澳深度合作區網站，管委會下設執委會和秘書處，管委會由粵澳雙方聯合組建，統籌決定合作區重大規劃、重大政策、重大項目和重要人事任免等。主任由馬興瑞和賀一誠共同擔任；常務副主任為澳門行政法務司長張永春，另5位副主任分別是廣東常務副省長林克慶、廣東副省長張新、珠海市委書記郭永航、澳門保安司長黃少澤和澳門社會文化司長歐陽瑜；秘書長則分別由廣東省政府橫琴辦主任聶新平和澳門經濟財政司長李偉農出任。

9局負責法律招商建設等工作

合作區執委會由李偉農任主任，副主任為聶新平、商務廳副廳長符永革、珠海市橫琴新區黨工委書記牛敬、澳門行政長官辦公室主任許麗芳、澳門經濟財政司長辦公室顧問蘇崑、澳門行政法務司長辦公室顧問吳子健。執委會下設行政事務局、法律事務局、經濟發展局、金融發展局、商事服務局、財政局、統計局、城市規劃和建設局、民生事務局等9個局，是承擔合作區經濟和民生管理職能的法定機構，負責國際推介、招商引資、產業導入、土地開發、項目建設、民生管理等工作。

根據5日公布的《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》，橫琴合作區總面積約106平方公里，其中橫琴與澳門之間設為「一線」；橫琴與內地關境內其他地區之間設為「二線」。而從公布的組織架構和負責人來看，似乎在操作上也向澳門傾斜。

明報記者

（大灣區）