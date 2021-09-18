北京聞風：全運會嚴陣防疫 預演北京冬奧 ／文：鍾鳴九

作為內地水平最高、規模最大的綜合運動會，已有62年歷史的全運會，從最初帶有軍事烙印逐漸轉向與奧運會接軌，目前已被視為奧運會的練兵場和運動員選拔賽。由於東京奧運延期，全運會今年首次與奧運同年舉辦。坊間戲言，東京奧運會反倒成了全運會的練兵場。據統計，本屆全運會共集結50名東奧金牌得主。

西安接種率九成 開幕式迎4萬人

奧運獎牌數衡量的是精英體育水平，而體育強國離不開體育普及化。自2012年中共將「廣泛開展全民健身運動」寫入十八大報告，2017年在十九大提出「廣泛開展全民健身活動，加快推進體育強國建設」的目標，多個相關文件及舉措陸續出爐，全民健身逐漸上升為中國的國家戰略。數據顯示，截至去年底，內地共有體育場地371.34萬個，城鄉居民達到《國民體質測定標準》合格以上的人數比例超過90%。

同為疫情下舉辦的體育盛會，全運會與東京奧運會「無觀眾」閉門辦賽的方式卻不同，全運會允許觀眾入場。單是一個開幕式，便有包括表演者、運動員、觀眾等4.62萬人參加，十分考驗主辦方的疫情防控能力。

專家表示，在觀眾入場的前提下，本屆全運會仍要維持「零感染」目標，其防控措施相較於東京奧運會更嚴格。自8月以來，西安1360萬人接受檢測，當地第二針疫苗覆蓋率近95%；運動員、記者和志願者均須遵循閉環管理原則；入場觀眾則必須完成接種新冠疫苗，並接受檢測。

本屆全運會是2022年北京冬奧會前中國舉辦的規格和水平最高的體育賽事。分析人士認為舉辦全運會是對北京冬奧的預演，前者採取的封閉管理措施，可供後者借鑑。

北京即將成為史上首個舉辦夏奧會和冬奧會的「雙奧之城」。承辦大型體育賽事，不僅可激發全民體育熱情，更有助城市發展，這點北京深有體會。香港將與廣東、澳門合辦2025年第十五屆全運會。除對本港體育發展有促進作用，政府還可以此為契機完善本港城市建設，為今後舉辦更多大型體育賽事累積經驗。也許未來香港參與申辦奧運也不是夢。

文：鍾鳴九