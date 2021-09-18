「上天」90日免疫力或減 太空人「落地」即隔離

適應地球引力 出艙後坐着受訪

央視新聞報道，昨午1時許，神舟十二號返回艙與太空船分離，在離地面10公里高空打開主傘，並拋開防熱底罩。約1時34分，在距地面約一米時反推發動機啟動，返回艙在預定區域軟着陸。約10分鐘後在地面搜索隊協助下，返回艙艙門被打開。約2時15分，太空人聶海勝、劉伯明及湯洪波分別安全出艙，醫務人員為他們檢查身體狀况及補充營養液後，3人坐在椅子以適應地球引力，同時接受採訪。聶海勝稱：「未來將會有更多航天員來刷新紀錄，創造中國高度。」迎來55歲生日的劉伯明說：「這個生日讓我終生難忘。」湯洪波則表示：「回來的感覺非常好，飛上太空的感覺真好。」

目前3名太空人已返回北京隔離14天。中國載人航天工程航天員系統總設計師黃偉芬表示，長時間駐守太空，人的免疫力等方面會下降；出於保護，在太空人返回後的第一個階段要參照三級隔離制度執行隔離。

下月神舟十三號 3人駐太空6月

另據「現代快報」報道，神舟十三號載人飛船預計將在國慶期間發射，3名太空人將執行為期6個月的太空駐守任務，當中有一名女性。報道未提及是誰，但推測有可能是神舟十二號後備太空人王亞平。

神舟十二號載人飛船6月17日從酒泉衛星發射中心升空，隨後與中國太空站「天和」核心艙對接合體，在軌飛行期間太空人曾兩度出艙活動，展開一系列太空科學實驗和技術測試。