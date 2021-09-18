美澳外長防長會晤 同稱台「重要伙伴」

據美國國務院網站，國務卿布林肯、防長奧斯汀（Lloyd Austin）當天在華盛頓與澳洲外長潘恩（Marise Payne）、防長達頓（Peter Dutton）會晤。雙方會後發表聯合聲明，強調台灣在印太地區的重要作用，並表示有意強化與台灣關係。聲明提到，美澳支持台灣有意義參與國際組織，在國家地位非入會的先決條件下，支持成為會員；以國家地位作為先決條件的組織，則支持以觀察員或貴賓（guest）身分參與。聲明又稱，美澳重申支持在不訴諸脅迫的情况下，和平解決兩岸問題。

中國促澳「自主」處理對華關係

中國駐澳洲使館發言人昨發聲明稱，堅決反對和拒絕聯合聲明在台灣等涉華問題上對中方的無端指摘和錯誤言論，稱「這種試圖向中方施壓的小伎倆只會貽笑大方」，並敦促澳方摒棄陳舊的冷戰零和思維及狹隘的地緣政治觀念，「能夠真正獨立自主地處理對華關係」。中國外交部發言人趙立堅昨形容美澳「沆瀣一氣」，強調中國是亞太地區經濟增長的主要發動機、地區和平穩定的堅定維護者，指美澳應正確看待中國發展，「停止在亞太地區興風作浪」。