歐盟：華不撤制裁 中歐投資協定續凍 《新歐中戰略報告》倡增對台經貿 京：要合作還是對抗？

報告提港疆藏 促京准獨立調查疫源

「德國之聲」報道，《新歐中戰略報告》內容概述歐盟制訂對華新戰略的六大支柱，分別是合作應對全球挑戰、重視國際規範和人權、識別風險、建立伙伴關係、強化戰略自主並捍衛歐洲的利益及價值觀。報告建議，中歐繼續合作應對人權、氣候變化、核裁軍、全球健康等全球挑戰，呼籲與中國合作提升對傳染病的應對能力，同時要求中國允許對新冠疫情起源作獨立調查。報告還呼籲定期與中國就人權問題對話，新疆、內蒙、西藏和香港的侵犯人權行為都應被納入討論，並確保現行立法有效禁止侵犯新疆人權的公司在歐盟開展業務。

台致謝 籲啟雙邊投資協定談判

報告強調歐中關係重要性的同時，也表明在中國取消對歐洲議會議員和歐盟機構的制裁前，不會啟動《中歐全面投資協定》（CAI）的審批程序。報告指出，歐洲需要志同道合的伙伴建立5G、6G等新一代技術，不符合安全標準的企業必須被排除，並再次呼籲歐盟推進與台灣的投資協議。

中央社稱，台灣外交部發言人歐江安昨就此致謝，表示將持續與歐盟深化實質關係，並呼籲歐盟盡快與台灣啟動雙邊投資協定（BIA）談判。

印太戰略公報承諾增海軍部署

歐外長：氣候議題可與華合作

而周四由歐盟委員會和歐盟外交高級代表推出的「歐盟在印度-太平洋地區合作戰略聯合公報」，是歐盟理事會今年4月批准「歐盟在印度太平洋地區合作戰略」原則性結論後，由歐委會內部繼續討論的結果。據歐盟對外行動署（EEAS）網站，聯合公報提出要在貿易、氣候變化、海事、安全等領域與印太地區伙伴加強合作，並承諾實現更多的海上軍事部署。文件提到歐盟將尋求與台灣建立深厚的貿易和投資關係，並以半導體行業作例。歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）表示，戰略同時對中國開放，尤其是在氣候變化和生物多樣性等領域，戰略強調合作而非對抗，歐盟將尋求與中國多方面接觸（multifaceted engagement）。

中國駐歐盟使團發言人周四（16日）批評，《新歐中戰略報告》一方面認為中國是歐盟「合作和談判伙伴」，同時渲染意識形態和價值觀差異，突出中歐是「制度性對手」，說法無益於改善和發展中歐關係。發言人昨又批評「印太戰略」文件是搞排他性的小圈子，與地區國家謀發展、促合作的時代潮流相悖：「是要合作，還是對抗，我們會持續密切關注。」

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676