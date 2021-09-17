四川瀘縣6級地震 3死逾7萬人疏散

綜合新華社、中新社等內媒報道，此次地震震央距瀘縣約6公里，距瀘州市約37公里。據初步了解，瀘州當地震感強烈，成都、重慶等多地震感明顯。網絡流傳的現場照片顯示，地震導致大量房屋倒塌，地面佈滿磚塊，多處地方停電。瀘州昨日已啟動一級應急響應。市應急委已調集消防、應急救援、軍分區民兵等多支隊伍展開救援工作，並啟動軍地協調聯動機制。目前，瀘州市應急委辦公室已指令煤礦停止井下作業、撤出全部井下作業人員，全市危化品企業暫無異常情况。

有酒廠200噸白酒外泄酒氣衝天

瀘州釀酒業發達，有知名的瀘州老窖股份有限公司、古藺郎酒集團。瀘縣地震後，瀘州老窖官方微博表示，當地立即啟動應急預案，開展全面排查，國家級重點文物國寶窖池、純陽洞、醉翁洞、龍泉洞和陶壇庫未受損，公司生產經營情况正常。不過，瀘縣白酒企業則有36家受影響，房屋倒塌面積約35000平方米，受損車間15間，有瓷磚脫落、裂縫等，陶壇罐損失86個，目前無人傷亡。其中，一家白酒企業損失較大，且有170餘個陶瓷罐受損破裂，200餘噸高濃度白酒泄漏，廠區空氣中瀰漫着強烈的酒氣。

地震發生後，應急管理部、中國地震局和四川省委、省政府等中央及地方機構，就做好人員救治、災情調查、震情監視等工作作出明確安排。武警四川總隊立即出動300餘名官兵攜帶救援器材趕往救災一線，主要擔負轉移受災群眾、搜救人員、搭建帳篷、醫療救助等任務。

專家料發生更大地震機會微

中國地震局組織中國地震台網中心專家指出，本次地震距離最近的斷層是華鎣山斷裂帶，震源機制解反演結果顯示，此次地震為逆衝型破裂。初步分析認為，原震區近幾日發生更大地震的可能性不大。官媒稱，在此次地震中，四川地震烈度速報與預警系統震後5秒在當地部署的轉發平台和終端發出預警信息，發揮了較好減災實效。