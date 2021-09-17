發改委：將制定促進共同富裕行動綱要

指上半年人均可支配收入1.76萬元

中新網報道，常鐵威在國家發改委新聞發布會上表示，今年上半年，全國居民人均可支配收入是17,642元人民幣，比上年同期名義增長12.6%，兩年平均的名義增速和實際增速都比一季度有所加快。同時，今年7月份以來部分地區出現汛情和疫情，對部分地區和部分行業生產經營進而居民增收造成一定影響。

稱會促進就業 優化收入分配結構

常鐵威表示，下一步將積極會同有關部門，抓好「三個重點」，着力穩定和促進居民增收。第一個重點是促進就業。貫徹落實好《「十四五」就業促進規劃》，堅持經濟發展就業導向，強化創業帶動，完善重點群體就業支持政策，努力緩解結構性就業矛盾，以更加充分更高質量就業帶動勞動者增收。

第二個重點是優化收入分配結構。要健全工資決定、合理增長和支付保障機制，合理調整最低工資標準，完善要素參與分配機制，加大稅收、社保、轉移支付等調節力度並提高精準性，促進基本公共服務均等化，着力增加低收入群體收入，推動更多低收入人群邁入中等收入行列。

第三個重點是強化困難群體幫扶。健全基本生活救助制度和醫療、教育、住房等專項救助制度，健全臨時救助政策措施，落實好社會救助和保障標準與物價上漲掛鈎聯動機制，保障困難群體基本生活。

中共總書記習近平在8月17日主持召開中央財經委員會第十次會議時強調，適應中國社會主要矛盾的變化，更好滿足人民日益增長的美好生活需要，必須把促進全體人民共同富裕作為為人民謀幸福的着力點。