神舟十二回家 3人太空生活90日破紀錄 返航前完成「徑向交會」試驗 為神舟十三鋪路

完成數據傳送等撤離工作

據中國載人航天工程辦公室消息，昨日上午8時56分，神舟十二號載人飛船與太空站天和核心艙成功分離。在與核心艙分離後，神舟十二號又完成一項特殊的任務，為神舟十三號進行與太空站組合體的繞飛和徑向交會試驗。飛船繞飛到核心艙下方，自下而上逐步靠近核心艙徑向對接口，對徑向交會對接的各項技術進行驗證。完成之後，飛船繞飛到核心艙前端，整個階段大約4.5個小時。

昨午1時38分，神舟十二號完成繞飛及徑向交會試驗，進入返回程序。央視直播畫面顯示，當飛船撤離太空站組合體時，湯洪波感慨「天宮啊」，與其他兩名隊友依次說「天宮再見」。當日稍早，3名太空人在地面科技人員的配合下，完成太空站組合體狀態設置、實驗數據整理下傳、留軌物資清理轉運等撤離前各項工作，最後關閉天舟二號、太空站、天和核心艙和節點艙的4道艙門。

4階段返航 料下午着陸

飛船將分4階段返回，與核心艙分離後先改變飛行方向和速度，進入返回地球軌道。第二階段是自由滑行，飛船以無動力狀態自由下降至距離地面140公里時，推進艙和返回艙分離，推進艙在進入大氣層時燒毀，返回艙繼續下降，建立夾角。第三階段返回艙在距離地面100公里時再入大氣層，最後返回艙在距地面約10公里時打開傘艙蓋，依次拉開引導傘、減速傘、牽頂傘和主降落傘，返回艙的速度從每秒200米降至5到6米。距地面1米左右時，4台反推發動機點火，使返回艙軟着陸。標位系統隨後開始工作，以使搜索救援系統及時發現目標。

央視網報道，從飛船與核心艙分離到最終返回地面，太空人要經歷28個小時左右的時間，預計飛船今午着陸。其間，太空人需要更換壓力服和工作服，進行試驗和物品轉移、狀態設置等相關返回前的準備。飛船將首次在酒泉衛星發射中心東風着陸場着陸，着陸場系統已開展4次全系統綜合演練，一次大偏差着陸演練，30多次跟蹤捕獲、醫監醫保、醫療救護、安全保衛專項訓練。

首載人艙降東風着陸場

搜救回收地面分隊指揮員牛永進說，隊員們對東風着陸場的每一寸土地都進行了勘察，「目的就是為了和時間賽跑，安全地迎接太空人回家」。

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