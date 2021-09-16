廣州團隊重組Delta傳播鏈 全球首例

潛伏期中位數4.7天 10日傳4代

中通社報道，該項研究成果近日在國際權威期刊《刺血針》（Lancet）子刊《電子臨牀醫學雜誌》上發表，研究發現，Delta的潛伏期短，傳播速度快，潛伏期中位數只有4.7天，明顯短於新冠病毒野生株（6.3天）。Delta在10天內可傳播4代，其中最快的代際傳播不超過24小時。

與野生株相比，Delta感染者的病毒載量顯著升高（前者CT值中位數為34，後者為20.6，CT值愈低表明病毒載量愈高) ，感染者核酸轉陰的時間也比野生株感染者明顯延長。

研究者還發現，感染Delta是預測病情轉為危重症的危險因素。在60歲及以上老年新冠患者人群中，Delta組較野生株組危重症風險高1.45倍；而且感染Delta發展為危重症比感染野生株快2.98倍。研究者認為，該研究揭示了Delta具有潛伏期短、傳播速度快、病毒載量高、核酸轉陰時間長、更易發展為危重症等特點。

（新冠疫情）