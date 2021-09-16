廣州團隊重組Delta傳播鏈 全球首例

【明報專訊】新冠Delta變種病毒全球流行，廣州醫科大學附屬市八醫院唐小平、李鋒教授團隊，聯合廣醫大附屬第一醫院廣州呼吸健康研究院鍾南山院士、陳如衝教授團隊，針對Delta引起的廣州「5·21新冠疫情」，首次在全球範圍內精確描繪出Delta完整傳播鏈。研究發現，Delta潛伏期中位數只有4.7天，10天內可傳播4代。
潛伏期中位數4.7天 10日傳4代
中通社報道，該項研究成果近日在國際權威期刊《刺血針》（Lancet）子刊《電子臨牀醫學雜誌》上發表，研究發現，Delta的潛伏期短，傳播速度快，潛伏期中位數只有4.7天，明顯短於新冠病毒野生株（6.3天）。Delta在10天內可傳播4代，其中最快的代際傳播不超過24小時。
與野生株相比，Delta感染者的病毒載量顯著升高（前者CT值中位數為34，後者為20.6，CT值愈低表明病毒載量愈高) ，感染者核酸轉陰的時間也比野生株感染者明顯延長。
研究者還發現，感染Delta是預測病情轉為危重症的危險因素。在60歲及以上老年新冠患者人群中，Delta組較野生株組危重症風險高1.45倍；而且感染Delta發展為危重症比感染野生株快2.98倍。研究者認為，該研究揭示了Delta具有潛伏期短、傳播速度快、病毒載量高、核酸轉陰時間長、更易發展為危重症等特點。