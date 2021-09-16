被指提議習拜會被拒 拜登：說法不實

FT：習暗示需先改善兩國關係

拜登在當地時間9日和習近平通電話，這是拜登1月上任以來第二次與習近平通話。《金融時報》14日引述多名聽取當天通話簡報的人士說，拜登提議舉行二人峰會，與習近平面對面會晤，但遭到習近平拒絕。一名聽取了這段90分鐘談話簡報的消息人士證實的報道正確。該消息人士說：「習近平暗示雙方首先需要改善兩國關係的基調和氣氛。」

路透社報道，拜登14日告訴媒體，這並不是事實。美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）也發表聲明，指《金融時報》對當天通話的描述不正確。沙利文說：「我們說過，兩位領導人談及雙方能夠私下保持溝通的重要性，我們將確保做到這點。」

彭博則報道，習近平因為疫情未在許多重要會議現身，甚至已長達600天未踏出國門，市場預計下周聯合國大會在紐約登場時，習近平也將不會現身。習近平在最近的金磚國家會議上，也僅透過視像與其他領袖會面。

根據白宮9日發表的聲明，拜登和習近平進行了「廣泛、戰略性的討論」，範圍包括雙方的共同利益，以及兩國在利益、價值觀與觀點存在分歧的領域。趙立堅昨在例行記者會上表示，習近平應約同拜登通電話。「雙方一致認為，兩國元首就中美關係和重大國際問題深入溝通對引領中美關係正確發展非常重要。雙方同意繼續通過多種方式保持經常性聯繫」。