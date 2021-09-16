趕製iPhone 富士康夠人缺晶片 1.27萬入職獎金跌至7000元

據「鳳凰WEEKLY財經」報道，公眾號「富士康iDPBG鄭州普工招募」8月15日起貼出12700元的入職獎金，以便給新款iPhone儲備足夠多的流水線工人。而介紹人在入職者做滿一個月後，也可以領取1200元的獎金。由於河南剛經歷洪水和疫情，政府調集100輛大巴「點對點」接送求職者，截至8月20日已運送2萬多人。《河南日報》亦報道當時盛况，嵩縣車村鎮的李歌飛當天下午坐專車抵達富士康，表示自己的表弟「過幾天也要從老家來了」。

目標9月底前招滿20萬人

招工宣傳內容顯示，已進入新機種量產高峰期，截至9月底，新增用工需求20萬人。報道形容「這幾乎相當於短時間內重新召集裝滿一座工廠的人」。富士康國貿招募中心負責人朱峰說，現在富士康每天新入職員工超過萬人。

許多人為了獎金而來，但未必能適應高強度的工作，負責零件組裝的張方透露，新人剛上產線時，一天的任務通常是2400件，這僅僅是滿量的40%，不到一周時間目標調到滿量，「沒經驗的人很難適應」。一名新工人抱怨，一件機器需要打3顆螺絲，產線要求他每小時完成65件，「下班後手指忍不住地抖，但離標準還差了20件」。流水線不停地轉，一切以分鐘計算，想要上廁所得找人來替。還有人形容，第一次上夜班就像「脫層皮」。

「下班後手指仍抖 離標準還差20件」

有工人總結說，進廠1萬人，能留下的不到2000，「要麼是被幸運分到了不太累的崗位，要麼就是為了獎金只能忍耐」、「來時宿舍新進了8個人，兩天後就走了6個」。受晶片短缺影響，產線上晶片供應跟不上。部分車間雖然人力夠用，但還是無法提高產量，獎金很快隨之而降。據招募中心消息，自上周四（9日）起，合伙人獎金調至8500元，上周六（11日）降至7000元。一些工人相互打聽原因，大多數得到的答案是「缺料」。但還有人抱着發布會後獎金上漲的期望，蹲守在廠區周邊的旅館裏等待時機進廠。