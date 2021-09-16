英議會拒華大使到訪 北京譴責稱將作反應

「制裁非針對一人 而是整個議會」

中英關係因涉疆、涉港及華為5G等議題持續緊張之際，英國廣播公司（BBC）報道，英國議會中國小組邀請鄭澤光參加昨在議會下院瀕臨泰晤士河的戶外陽台舉行的夏季招待會。得知此事後，上周包括鄧肯·史密斯（Iain Duncan Smith）和圖根哈特（Tom Tugendhat）等5名受到中國制裁的英國下院議員，聯名寫信給議會下院議長，而受到制裁的兩名上院議員海倫娜·肯尼迪（Baroness Kennedy）與奧爾頓（Lord Alton）則致信上院議長，同時就邀請鄭澤光赴議會參加招待會一事表示抗議。

眾議員表示，中國政府對英國議員所實施的制裁，不僅僅是對他們本人的制裁，而是針對整個英國議會和所有議員、議會委員會和議會相關特權。因此他們不希望看到英國議會成為默認甚至認可這種制裁的地方。

在遭遇多名議員抗議後，議會下院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）和上院議長麥克法爾（John McFall）雙雙作出禁止鄭澤光進入英國議會大廈的裁決。

下院議長：現允華使到訪「不合時宜」

霍伊爾在一份書面聲明中表示，他一貫願意與各國大使會面以便建立各國和各國議會之間長期友好關係，但是感覺在仍有議員受到制裁時允許中國大使走訪議會「不合時宜」。他補充說，一旦制裁解除，「那麼（訪問議會大廈）也就不成問題了」。英國外交和聯邦事務部發言人在被問及對事件看法時表示：「議會獨立於政府。議會大廈事務由議長決定」。

3月制裁英議員 華使館稱合理

對此，中國駐英國大使館網站周二（14日）刊發新聞稿回應事件，使館發言人譴責「個別英國議員出於個人政治目的干擾中英正常交往與合作，這種行為違背兩國人民願望、損害兩國人民利益，是可恥的，也是懦夫之舉」，「我們予以鄙視和強烈譴責」。

使館發言人又稱，中方今年3月對英國個別反華議員等實施制裁，是針對他們惡意傳播涉疆謊言和虛假信息、英國藉口涉疆問題單方面制裁中方人員和機構作出的必要反應，完全正當合理。在涉及中國核心利益問題上，中方從來堅決反制，絕不姑息。

外交部新聞發言人趙立堅昨亦就事件表示，中方要求英國議會立即撤銷錯誤決定，切實約束個別議員的言行，從維護人民利益和全球福祉的立場出發，為中英關係鞏固和發展多做實事。

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