確診破百 福建3萬人出省多到一線城市 深圳機場：由閩抵達須檢測

福建省衛健委昨日（14日）通報，10日至14日8時，全省累計報告本土陽性感染者139宗，其中120宗確診中，莆田75宗、泉州12宗、廈門33宗；19宗無症狀感染均在莆田。莆田當局昨日稱，截至14日零時，累計報告陽性感染者85宗（均在仙遊縣），其中幼託兒童8人，小學生28人，涉及多所小學和幼稚園。廈門市昨日披露疫情最新信息表示，截至昨日上午11時，累計報告確診病例35宗，無症狀感染1宗。

廈門首宗確診與莆田病例有關

廈門首宗確診者姓吳，是莆田確診病例的家人，在同安區一家工藝品公司從事車間管理工作。吳姓患者在4及5日與莆田確診病例有密切接觸史，6日乘火車返回廈門。吳姓患者接觸的車間作業及管理人員較多，截至昨天，廈門新增的32例確診，均來自這家工藝品工廠。

莆田市疫情防控工作指揮部昨日凌晨發布通告，要求對所有社區全面嚴控，並在昨日下午開始全員核酸檢測。廈門市昨日亦開始全員核酸檢測，並要求所有中小學、幼稚園線上教學。廈門長途汽車站也發布通知，暫停各長途汽車站前往省內外各地的所有客運班車。

莆田廈門全民驗核酸

央視報道，國家衛健委工作組表示，從8月26日到9月10日，從莆田出省的人數初步估算約3萬人左右，疫情發生後已向各個省份發出協查函，敦促各地立即開展排查工作。據相關數據顯示，9月8日到9月11日，莆田出省前往廣東、浙江、江西、江蘇4省的人數最多。按城市分去向北京、上海、深圳、廣州、溫州、南昌等地的人口較多，其中前往深圳人數最多，佔比1.73%。據《南方日報》報道，福建泉州台商投資區疫情防控辦通報，3名福建確診者的密切接觸者的行動軌迹涉及深圳龍崗、福田多家公司、酒店和食肆。

深圳交通官博昨日消息稱，根據疫情防控需要，即日起福建抵深的所有航班，旅客在查驗「健康碼」綠碼和體溫檢測的基礎上，須在深圳機場進行免費落地核酸檢測，包括持有48小時核酸檢測陰性報告人員，同時建議旅客盡量選乘非公共交通工具離開機場，返回居住地等候核酸檢測結果。珠海機場也有類似的措施。

明報記者

（新冠疫情）