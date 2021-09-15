日媒：歐盟擬促進與台經貿關係

日經亞洲（Nikkei Asia）報道提到，歐盟將試圖與亞洲伙伴加強半導體價值鏈，並承諾致力與那些目前尚未簽署協定的伙伴促進貿易投資關係，例如台灣。報道並提到，文件表示有意與由美國、印度、日本和澳洲組成的「四方安全對話」（Quad）就氣候變化、技術或疫苗等共同關心的議題進行合作。

台10月派團考察立陶宛等國

報道指出，中國議題是歐盟關切的核心，但文件呼籲與北京「多方面往來」，且未直接批評中國。這份戰略草案還警告，因南海和台灣海峽等存在爭議海域和領土而起的緊張關係，「可能直接影響到歐洲安全和繁榮」。對於該報道，歐盟官方以不評論所謂的文件外泄為由，不回應有關這份草案的問題。

據中央社報道，立陶宛因與台灣發展關係，遭中國大陸多方施壓。繼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）致電聲援立陶宛外長蘭茨貝爾吉斯（Gabrielius Landsbergis）後，白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）周一（13日）也致電立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Šimonytė），對立陶宛表達「強力支持」。

另台「國家發展委員會」推動約65人的經貿投資考察團，將於10月底訪問立陶宛、斯洛伐克及捷克。