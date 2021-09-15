美軍參聯會副主席：應永遠不與華開戰

【明報專訊】中美近期軍事角力加劇，美國參謀長聯席會議副主席海頓（John E. Hyten）周一（13日）在一場智庫對話中表示，「我們的目標應該是永遠不與中國開戰」。美智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）網站消息，海頓表示，美現任政府領導層已非常清楚中國是美國必須關注的「步步進逼的威脅」（pacing threat）。但在評估中美是否可能爆發某種形式戰爭時，海頓說，大國間的戰爭「將摧毀世界和經濟，是所有人的災難」。
另美國防部下屬網站Dvidshub周日發布兩張照片，稱是海岸警衛隊的「伯索夫」號巡邏艦（USCGC Bertholf）於8月30日「密切監視」阿拉斯加阿留申群島附近美專屬經濟區內中方艦艇的畫面，但數小時後刪除該文章。內地光明網昨指出，Dvidshub已重發相同照片，配文提到伯索夫號在「專屬經濟區內的國際水域」發現並與解放軍艦隊「建立了無線電聯繫」，雙方所有互動都符合國際法等規範，並強調「解放軍艦隊從未進入美國領海」。
環球網稱，這支中國艦隊由055型驅逐艦南昌艦、052D型驅逐艦貴陽艦、1艘903型補給艦和1艘815型情報收集船組成。又引述內地軍事專家魏東旭稱，這可能是解放軍一次常規遠洋訓練。