美軍參聯會副主席：應永遠不與華開戰

另美國防部下屬網站Dvidshub周日發布兩張照片，稱是海岸警衛隊的「伯索夫」號巡邏艦（USCGC Bertholf）於8月30日「密切監視」阿拉斯加阿留申群島附近美專屬經濟區內中方艦艇的畫面，但數小時後刪除該文章。內地光明網昨指出，Dvidshub已重發相同照片，配文提到伯索夫號在「專屬經濟區內的國際水域」發現並與解放軍艦隊「建立了無線電聯繫」，雙方所有互動都符合國際法等規範，並強調「解放軍艦隊從未進入美國領海」。

環球網稱，這支中國艦隊由055型驅逐艦南昌艦、052D型驅逐艦貴陽艦、1艘903型補給艦和1艘815型情報收集船組成。又引述內地軍事專家魏東旭稱，這可能是解放軍一次常規遠洋訓練。

（中美角力）