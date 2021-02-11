秦剛：中美經貿合作困難 非自中方 稱美限制900多家中企 礙貿易協議落實

稱華克服疫情 推進貿易協議落實

據駐美大使館網站新聞稿，7月赴美上任的秦剛在上述活動中提到，根據有關調查，美國工商界最擔心的是中美關係的困難和挑戰帶來不確定性，「我能緩解你們的就是來自中方的確定性，即中國經濟前景光明，市場潛力巨大，對外開放的大門越開越大，中國一如既往歡迎美國企業開拓中國市場。坦誠講，中美貿易和經貿合作面臨困難和不確定性不來自中方」。

秦剛續稱，中國努力克服疫情不利影響，穩步推進中美第一階段經貿協議落實，充分展現了誠意，在加強知識產權保護、擴大農產品和金融業市場准入等方面取得積極進展，還對自美進口商品採取市場化關稅排除措施。「但協議生效以來，美方仍不斷對華採取限制打壓措施，包括將900多家中方實體列入各類限制清單，直接制約了企業自美採購能力和意願，給協議落實造成較大負面影響」。

美擬查華補貼 秦剛：無濟於事

秦剛稱有媒體近日報道，美政府考慮就中國補貼問題發起301調查，他表示，「無論是對華搞301調查，還是打關稅戰都無濟於事。美國商界對有關後果有切身體會。希望美方切實為協議落實及雙邊經貿往來創造必要條件和氛圍，而不是雪上加霜」。

至於中美首階段協議的執行成效，《紐約時報》5月報道指出，協議並未能改變中國行業補貼的做法，同時，儘管中國持續增加進口美國商品，反之美國亦然，在疫情期間大量購買電子產品、健身用品等中國生產商品，中美之間的貿易失衡仍在增加。《華爾街日報》近日引述消息報道，拜登政府正考慮依據美國《貿易法》第301條對中國補貼行為展開調查，這可能導致美國對華加徵新的關稅。

秦剛被指閉門會議對美說「閉嘴」

此前在上月31日，秦剛曾出席美中關係全國委員會董事會成員線上會議。美國半月刊《國家評論》（National Review）的報道，在會議問答環節中，秦剛回應有關中美各自可採取哪些措施改善雙邊關係時稱，華盛頓應停止使局勢惡化，為對話創造條件；他接着說，「如果我們無法解決分歧，請閉嘴」。報道指，這一「非外交辭令」發言，令與會者錯愕。

另新華社報道，針對177名史丹福大學教職員日前聯名致函美國司法部，批評特朗普政府2018年推出的「中國行動計劃」一事，外交部發言人趙立堅昨表示，「中國行動計劃」是美反華勢力濫用國家安全概念、對華進行遏制打壓的工具。中方敦促美方傾聽美各界正義呼聲，切實糾正錯誤，停止干擾中美在科技、人文等領域的正常交流合作。

（綜合報道）

（中美角力）

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