颱風襲江浙 上海兩機場八成航班取消

新華社報道，氣象部門預計「燦都」今日至明日白天在長江口外海附近海域迴旋或緩慢移動，明天夜間開始轉向東偏北方向移動，強度逐漸減弱。太湖水位可能超過警戒水位，暴雨區內部分中小河流將發生超警以上洪水。水利部於昨午啟動水旱災害防御四級應急響應，並派出3個工作組赴浙江、江蘇、上海三省市協助指導防風工作。國家防總維持三級應急響應，太湖防總於前晚啟動二級應急響應。上海市中心氣象台則維持颱風黃色預警信號，全市維持防汛防颱三級響應。

浙江省委書記：確保「不死人」

《新聞晨報》稱，「燦都」迴旋移動對上海影響時間較長。受此影響，包括磁浮線在內的上海地鐵五條線路南部區間停運、黃浦江輪渡停航。中新社引述上海機場集團表示，昨零時起，上海浦東機場和虹橋機場通行能力大幅下降，八成以上進出港航班調減取消。中國鐵路上海局亦表示，昨日杭甬高鐵、甬台溫高鐵動車組列車全部停運，昨午至今日午夜，京滬高鐵、京滬線、滬寧城際上海至蘇州逾500列旅客列車全部停運。

浙江省委書記袁家軍於前晚部署防風工作時要求，深刻認識到防禦颱風「燦都」的極端重要性，確保「不死人、少傷人、少損失」。