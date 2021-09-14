莆田18小學生感染 滿12歲加速打針 疫情已在校傳播10日 專家料最快下月受控

福建省衛生健康委昨通報，自9月10日以來，福建省累計報告本土確診病例43宗，目前住院43宗，其中廈門市1宗、泉州市7宗、莆田市35宗；另有正接受集中隔離醫學觀察的本土隱形患者32宗，均在莆田。

據《南方都市報》報道，莆田前天公布的36名感染者流行病學調查信息顯示，有15人為舖頭小學學生，年齡為9到12歲。報道稱，若加上9月10日確診的3名學生，該校已有18名學生發生感染，涉及的四個班分布在教學樓三層和四層，共用樓梯和廁所等空間，顯示疫情已在學校內隱匿傳播了10天，亦使該學校成為本次莆田疫情中心之一。

莆田疾控：12歲以下一定會打針

莆田市教育局上周六發布通知，要求各地各學校加緊12至14周歲學生第二針疫苗接種，並在9月15日前，全面完成教職員工和12歲到17周歲學生疫苗接種工作。《健康時報》引述莆田疾控中心消息稱，下一步會繼續擴大疫苗接種人群，「一定會逐漸覆蓋12歲以下人群，但還沒有明確的時間表」。

國家衛健委赴福建工作組專家研判，莆田本輪疫情形勢嚴峻，後續在社區、學校、工廠等人群中繼續發現病例的可能性高，疫情存在外溢風險；研判只要確保各項措施和各個環節落到實處，疫情規模有望在10月1日國慶前得到控制。

3萬人莆田出省 赴廣東者眾

央視網報道，自8月26日至9月10日，初步計算從莆田出省人數約3萬人，《南方都市報》引述有關數據表示，福建出省前夕人口中，多去往廣東、江西、浙江、江蘇、湖南、湖北、貴州、上海、四川、安徽等地。其中前往廣東地區的人數略多。當地已向各省發布協查函，請求開展排查工作。

（綜合報道）

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