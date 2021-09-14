台漢光演習 調戰機模擬解放軍攻島

綜合中央社、《聯合報》報道，漢光操演為期5天4夜，但因疫情影響，今年規模不如往年，採取縮小兵力演練。台灣軍方透露，衡山指揮所昨晨下達演習命令後，將模擬解放軍來襲，駐守在台西部的各式戰機拂曉轉場至東部花蓮佳山基地，由地勤人員逐一替戰機檢整，並拆除原掛彈後，再由拖機班人員將戰機拖進機庫。

此外，C-130運輸機也配合所需要的後勤維修保養人力、裝備，載運相關物資至東部指定地點。海軍部分，各式艦艇為防範駐地遭攻擊，由獵雷艦開闢安全航道，緊急出海赴指定地點集結備戰，目的是避免港口遭敵軍炸毁，造成船隻損壞、甚至因港口設施毁損無法出港備戰。

指揮所被指癱瘓半個鐘 台國防部：非事實

演習前夕，衡山指揮所上周五罕見發生火警，有台灣媒體稱作戰指揮失能30分鐘。台國防部昨上午回應，為廠商在管制區外機房裝備維護時瞬間發生火花，不須疏散人員，系統也未中斷，戰備任務正常運作，失能30分鐘並非事實。

蔡英文昨在facebook上稱，在疫情影響下，台軍一面兼顧防疫，「一面維持精實的操演，我非常肯定。」蔡英文說，接下來，還有佳冬戰備道戰機起降、聯合反登陸實彈射擊、城鎮作戰等科目將要依序展開。這是一場台軍戰訓的考驗，也是台灣向世界展現守護家園決心的時刻。