央媒：執法部門重拳出擊為「劃紅線」

前述官媒文章提到，因為過去規則不明晰、底線不清晰，企業才有僥倖心理，試圖在模糊的邊界中追求利益最大化，近年執法部門重拳出擊，「實際上是在明晰紅線」。文章認為，平台企業眼下難免經歷轉型焦慮，但「相信用不了多久，公平競爭、創新驅動帶來的甜頭一定會治癒平台企業的『合規陣痛』」。

指企業掌握用戶數據 威脅經濟安全

另一篇文章「遭遇『成長的煩惱』 」談及平台經濟存在的問題表示，一些大型互聯網企業違規掌握大量用戶和數據，對國家金融安全和經濟安全構成威脅；部分企業「以資本為紐帶盲目跨界擴張、追求大而全的發展模式，部分企業違規進入金融業，形成集支付、信貸、基金、保險、證券等為一體的金融控股公司，部分業務和機構游離在法律和監管之外，可能引發系統性風險。」文章引述業內專家指出，應及時制定、修訂相關法律法規，為平台經濟反壟斷提供更有力的法律支持和保障。