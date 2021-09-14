話你知：平台封鎖屢見不鮮 抖音騰訊互相攻訐

綜合內地傳媒報道，今年2月，抖音曾向北京知識產權法院起訴騰訊壟斷，主張騰訊通過旗下的微信和QQ限制用戶分享來自抖音的內容，構成了《反壟斷法》所禁止的「濫用市場支配地位，排除、限制競爭的壟斷行為」，要求法院判令騰訊立即停止封禁，並賠償9000萬元人民幣。騰訊反稱字節跳動惡意構陷，雙方展開互相攻訐，直至3月抖音撤訴。

微信和QQ自2018年4月至今封禁抖音，用戶分享抖音連結到該兩個平台均無法正常播放。而騰訊旗下及其他第三方短片App如微視、快手等，均可在微信正常分享和播放。

業內人士：反壟斷監管仍是重頭戲

《上海證券報》此前分析，抖音起訴騰訊壟斷，或與內地反壟斷形勢密切相關。去年底，國家市場監管總局出台《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》，其中明確指出，紅包補貼、品牌屏蔽、「二選一」、流量限制、技術障礙等都可能成為濫用支配地位行為的表現形式，《上海證券報》報道並援引業內人士指出，今年互聯網平台反壟斷監管將仍是重頭戲。