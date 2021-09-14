互聯網企業再被整治 跨平台「封鎖網址」被禁

工信部新聞發言人、信息通信管理局局長趙志國昨在國新辦記者會上稱，工信部根據黨中央、國務院有關決策部署，在前期開展手機應用程式（App）專項治理的基礎上，啟動上述互聯網行業專項整治行動，集中整治「擾亂市場秩序、侵害用戶權益、威脅數據安全、違反資源和資質管理規定」等4個方面8類問題。

工信部：封鎖網址擾亂市場秩序

其中針對封鎖網站連結的問題，趙志國說收到用戶的舉報投訴多，「怎麼樣能夠保障合法的網站連結正常訪問，這是互聯網發展的基本要求。無正當理由來限制網站連結的識別、解析和正常訪問，應該說嚴重影響用戶的體驗，損害了用戶的權益，也擾亂了市場秩序」。

趙志國表示，工信部已指導相關互聯網企業開展自查整改，但部分企業對這一問題的認識與專項行動的要求仍有一定差距；工信部因此召開了行政指導會，要求企業按照整改要求，務實推動即時通信封鎖網站連結等不同類型的問題，能夠分步走、分階段得到解決。

趙志國稱，下一步，工信部將加強行政指導，對於整改不徹底的企業，將採取處置措施，「整改一批典型違規的行為，查處一批典型違規的企業」，最終推動形成互通開放、規範有序，保障安全的互聯網發展良好環境。

騰訊：堅決擁護決策 分階段執行

阿里巴巴：會與其他平台「相向而行」

騰訊公司昨回應稱，堅決擁護工信部決策，將在以安全為底線的前提下，分階段分步驟地實施。阿里巴巴集團亦表示，互聯是互聯網的初心，開放是數碼生態的基礎，將按照工信部相關要求，「與其他平台一起面向未來，相向而行」。

內地傳媒：本周五前必須解除封鎖

據《21世紀經濟報道》等內媒此前報道，工信部於上周四（9日）召開前述行政指導會，當天參會企業包括阿里巴巴、騰訊、字節跳動、百度、華為、小米、陌陌、360、網易等。會上，工信部提出有關即時通信軟件的合規標準，要求在本周五（17日）前各平台必須按標準解除封鎖，否則將採取處置措施。

8月17日，市場監管總局並公布《禁止網絡不正當競爭行為規定（徵求意見稿）》，其中第三章將「無正當理由，對其他經營者合法提供的網絡產品或者服務封鎖、攔截、修改、關閉、卸載，妨礙其下載、安裝、運行、升級、轉發、傳播等」列入不正當競爭行為；第四章明確表示，經營者不得利用技術手段，通過影響用戶選擇、限流、封鎖、商品下架等方式，減少其他經營者之間的交易機會。

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