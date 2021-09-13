鄭州地鐵陸續運營 5號線周三恢復

中新社報道，鄭州地鐵1號線、2號線一期、城郊線昨重啟，預計周三（15日）2號線二期、3號線、4號線以及發生多人傷亡的5號線恢復運營。昨一早趕坐首班地鐵的上班族表示「久違了」，稱地鐵停運後，每天通勤幾經波折。

40萬輛浸水車拍賣 專家籲謹慎購車

鄭州雨災期間，大量停在路邊或地下停車場的車輛不同程度被浸，現部分水浸車流向市場。中國經濟網引述當地一家二手車交易公司負責人裴東稱，水浸車流向市場的渠道，包括由二手車商直接從車主中收購；多數情况則由保險公司定為「全損車」，經維修廠等競拍後修復再轉售。

北京博車網拍賣公司鄭州分公司工作人員衛宏尚表示，水浸車交易過程會保證公開透明，車輛修復後，經相關車管部門的檢測才能過戶流轉使用。第三方機構高級評估師杜科建議，消費者一定要根據自身需要理性購買水浸車，購買前可查看維修保養紀錄、發動機維修紀錄等，以判斷車輛具體情况。