疫情颱風雙重夾擊 福建逾兩萬漁民急疏散

據福建省氣象局預計，「燦都」昨天下午離開台灣宜蘭縣以東海面，當晚穿過閩東漁場，逐漸靠近浙江東北部沿海。中國氣象網報道，截至昨晨10時，「燦都」維持超強颱風超過100小時，巔峰強度達到時速約245公里，中心風力16級。

據福建省防汛辦消息，昨晨7時之前，福建海上作業漁船3419艘已全部進港避風，莆田及以北沿海養殖漁排上人員20,241人、泉州魚排上老弱婦幼24人全部撤離上岸；關閉莆田及以北沿海港口碼頭、濱海景點、離島離岸旅遊活動247個，停運沿海客渡運航線99條，關停涉海在建工地、海上施工作業平台368處。

料浙江登陸 部分長三角鐵路停運

中新社報道，長三角鐵路部門已根據颱風變化動態調整列車運行，今起杭甬高鐵、杭深線寧波至溫州段、金（華）台（州）鐵路全部停運；蕭甬（杭州至寧波）線普速列車從今天中午12時至15日10時停運，蕭甬線市域列車今明兩天停運，鐵路部門稱將根據風速雨量等，再作調整。

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