福建爆疫 專家料發現時已傳播 稱治理能力遜大城市 疫情規模「不會小」

累計64確診 19萬人檢測

莆田政府昨通報，截至下午4時，當地完成累計排查出上述64宗陽性病例的密切接觸者841人，次密切接觸者1690人；並已組織對下轄爆疫的楓亭鎮全鎮24個村居及周邊5個鄉鎮人員的核酸檢測，核酸檢測採樣逾19萬人，已出報告逾12萬份。

僅前天（11日）一天，福建全省報告新增本土確診20宗（泉州1宗，莆田19宗）；另新增無症狀感染者18宗（泉州1宗，莆田17宗）。泉州兩名感染者均在莆田工作及被感染。據當局披露，莆田36名感染者中，15人為楓亭鎮舖頭小學學生，8人為當地協勝鞋廠員工。昨日，莆田當局通報，楓亭鎮全鎮升為高風險區域，此外新增三個中風險區域：仙遊縣郊尾鎮後沈村、仙遊縣賴店鎮象嶺村、仙遊縣園莊鎮大埔村。

加強學生打針 民眾不離開莆田

莆田市教育局昨發通知，楓亭鎮的學校要立即停課，轉網上教學。各地各學校要推進疫苗接種工作，在本周三前，全面完成教職員和12至17歲學生疫苗接種。

當地防疫指揮部亦發布通告，要求民眾非必要不離開本市，有需要離開的須持48小時內核酸檢測陰性證明；並暫停棋牌室、影劇院、網吧、酒吧、圖書館等室內公共場所運營。

尹力前天與福建省長王寧，與莆田、仙遊和泉州等地視像連線，聽取地方工作匯報。尹力指出，全省疫情防控形勢復雜嚴峻，要抓緊抓實抓細疫情防控工作，採取堅決措施，盡快遏制莆田疫情。

健康時報：形成4代傳播

《中國新聞周刊》引述內地一名不願具名的流行病學教授分析，仙遊縣的隔離管控措施和社會治理水平都遠遠無法和大城市相比，發現時已經形成一定程度的隱形傳播，判斷「這次疫情規模不會小」。

福建省疾控中心日前初步判定此輪疫情由Delta變種病毒引起，疫情源頭疑為從新加坡入境的學生家長林×傑。《健康時報》指出，上周五的6宗本土確診病例涉及兩個家庭的3名學生、3位家長，顯示病毒已至少形成4個代際傳播。

（綜合報道）

（新冠疫情）