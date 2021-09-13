阿富汗易主 成中西關係緩和契機？

王毅同布林肯的兩通電話，雖然都是就阿富汗局勢和中美關係交換意見，但王毅在第二次電話中的語調明顯措辭未如前次強硬，他在通話中指出塔利班主政阿富汗是大勢所趨，國際社會要提供幫助儘快穩定局勢；美國反恐不應該「選擇性反恐」，應該將「東伊運」納入其中；聯合國安理會在處理阿富汗問題時，應該緩和而不是激化矛盾。

中美兩月頻通話

華為「解禁」准買車用晶片

兩人通話後，美國當局批准供應商可以出售價值數億美元的汽車零組件晶片給中國電信設備商華為。華為此前已被美國政府列入商務部實體清單。而在今年3月，歐盟就新疆問題制裁4名新疆官員，歐洲議會議員亦頻就新疆、香港和台灣問題發聲，指摘中國破壞人權和民主，並撐立陶宛與台建立外交關係，歐洲議會外委會通過《歐盟-台灣關係與合作》，引發中國強烈不滿。

在上周五，習近平與拜登相隔7個月再通話。習近平表示希望兩國關係盡快回到正軌，拜登則表示兩國領導人有責任確保中美競爭不會演變成衝突。而在此番兩國領導人通話之前，拜登氣候全權特使克里赴華和中方多名高級官員視像會晤；英國外相藍韜文等官員也就阿富汗問題與王毅通電話，又恢復中國環球電視（CGTN）在英播出，及派高級氣候官員訪華尋求合作。

CGTN復播 氣候官員訪華

中美和中英高層的互動，似乎顯示歐美諸國自中美貿易戰以來的對華政策正在調整中。在京召開的2021太和文明論壇上，多名中外外交官員和專家學者認為，不論中美還是中歐，所面臨的更緊迫的任務是在全球疫情、氣候及經貿方面的合作。