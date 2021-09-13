歐美海上頻軍演 華學者：易擦槍走火

中國人民大學重陽金融研究院執行院長、絲路學院副院長王文認為，時至今日美國仍未能從內心接受中國的崛起，以至於忽略中國對「周邊安全」和「內政不受干涉」等需要。清華大學戰略與安全研究中心高級研究員周波分析，美國在阿富汗撤軍後，中美之間在地區安全領域發生衝突的相關風險主要集中在南海和台灣兩個領域，強調雙方就聯合國關於海洋法律方面並未達成共識，相關公約也存在眾多模糊不清的概念；其次，中美對航海自由權、和平使用、合理原因等方式均有不同解讀。

周波：風險較冷戰時期高

周波表示，美國認為自己是國際秩序的「守護者」或「執行者」，頻頻使用相關公約「寬以待己，嚴以律人」。「到目前為止，美國對很多國家施加影響，只有中國在這方面是例外，對美國的軍事挑釁做出了回應。例如2001年中美撞機事件，以及其他的軍事事件」。周認為，美國軍艦定期在南海和台海航行，使兩國軍事衝突風險較美蘇冷戰時期大大提高。他強調，中美之間並不存在美蘇的核威懾平衡；但外界對美國能否在西太平洋戰勝解放軍，也沒有任何智庫研究能夠「斷言」。

周波認為，在當下的環境下，若想化解海上的對抗與衝突，雙方都需要遵守在西太平洋海軍論壇上制定的類似於《海上意外相遇規則》（CUES）和中美雙邊制定的《海空相遇安全準則》（ROB）的規定和規則以避免誤判，「避免的關鍵是軍艦和軍機要保持安全距離。安全距離究竟是多少並未明確」。

去年10月中美國防部召開危機溝通視像會議，討論危機溝通、危機預防和危機管理的概念，周波稱「這是第一次如此強調危機的概念。」

指華擬建「和平」海軍

無意控制國際海峽

中美兩軍曾在2014至2016年連續3年聯合海上意外相遇規則演習。周波認為這種演習應該保持，其部分原因是解放軍海軍必將在國際海域更加頻繁地與美國海軍相遇。他強調，中國海軍變得愈來愈強大是未來自由開放亞太的新常態，但中國的目標是能夠發展成為一支世界一流的海軍，無意去控制國際海峽，而只是想建立一支和平、和諧，在維護中國主權和領土完整方面發揮更加重要作用的海軍。