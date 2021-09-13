京智庫論壇 談中美歐關係 吳海龍：歐洲應學會接受中國崛起

明報記者 鄭海龍

中國公共外交協會會長吳海龍日前在出席2021太和文明論壇時評價中美關係時指出，中美要想避免衝突和對抗，最根本的問題是美方要改變對中國的認知，要理性、客觀、實事求是地看待中國的發展，看待中國的對美政策，重新審視中美關係的定位，重新評估中美的利益關係，重新調整美國的對華政策。並表示中方願意和美方就雙方關注的問題作溝通交流。

太和文明論壇由太和智庫舉辦於2017年發起創辦，每年一屆的論壇都會邀請中外專家學者和官員就國際關係、民族宗教、教育文化、經濟、科技五個領域研討。創建於2013年的太和智庫與中國政府各有關部門建立課題委託關係。上月太和智庫聯同人大重陽金融研究院和海圖國智研究院發布題為《「美國第一」？！美國抗疫真相》的研究報告，稱美國「當之無愧的第一抗疫失敗國」。

吳斥歐跟風 應能「自主判斷」

談到批評歐盟針對中國的政策時，吳海龍稱，中歐關係出現現今局面主要原因是歐洲對華政策跟風美國。他說，「美國把中國定為『戰略競爭對手』，歐洲就把中國定為『制度性競爭對手』，美國搞印太戰略，歐洲也跟着搞印太戰略，美國說華為5G技術不安全，歐洲就開始和華為解除合同，拆除5G的設備。」還有南海、新疆、新冠病毒溯源、中國網路攻擊、孔子學院等，歐洲都緊隨美國。

吳海龍認為歐洲現時表示不再跟隨美國，重提「戰略自主」，是迫於美軍拋棄盟友而撤離阿富汗。他並不點名暗指美國，稱中國從未做過損害歐洲利益的事情，在歐債危機和「有人」退出《巴黎氣候變化協定》、甚至疫情致歐洲物資運輸吃緊時，中國一直力挺歐洲。「我們希望歐洲在對華政策上能有獨立思考和自主判斷，根據事情的是非曲直來處理對華關係，不受美國影響。」

歐大使：華宣傳體系優越

惹歐洲擔憂

歐盟駐華大使鬱白（Nicolas Chapuis）出席同一場合時表示，過去一年來中歐之間出現新的緊張局勢，相較於從前，不論靈活性、妥協性、開放性都更少，合作空間亦在收縮。但他認為中國外交自去年春天開始採取新的策略，宣稱中國對新冠疫情的控制證明中國治理體系優越於西方民主制度的說法，不利於推動積極和具有建設性的國際議程，使歐洲人對「東升西降」的說法感到非常擔憂。他認為歐盟並不反對中國崛起，並否認在美國特朗普政府宣布結束與中國的溝通後跟從針對中國，認為歐盟在拜登政府對華戰略作重新定義和修復擁有積極作用。

董雲裳：疫情氣候更值關注

在美國國務院工作過30年的資深外交家、美國耶魯大學法學院蔡保羅中國中心高級研究員董雲裳（Susan Thornton）在會上指出，相較於外界所認為的大國對抗將是21世紀的主流關係，新冠疫情對人類工作生活方式的改變、極端氣候對人類生產生活的惡劣影響，更為實際和值得關注。她認為不應以對抗方式分散國際合作的寶貴資源。

歐倫斯：拜登政府釋出善意

美國美中關係全國委員會會長歐倫斯（Stephen Orlins）則在會上表示，拜登政府已暫停了多項對華的制裁措施，禁止使用「中國病毒」等種族主義用字和重申不會改變「一個中國」政策。他稱這些小的步驟，是中美關係向前邁出的大步。對於中美未來關係的發展，他認為未來中美需要在重啟科學領域合作、重開中美在成都與休斯敦領館、雙邊降低關稅，就國家安全定義達成一致等五方面重建信任。

不過歐倫斯表示中美之間仍有問題亟待解決，且觸及到敏感的問題。美國在對華外交政策仍存在不確定性，承認在恢復國際合作在當下並非易事，在未來也未必有太高的期待值。而董雲裳強調各國應該跳出既有的、實際上卻在限制各自發展的話語體系。

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